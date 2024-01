Dividendenstrategien für langfristigen Vermögensaufbau

Dividenden haben in den letzten 50 Jahren eine bedeutende Rolle bei der Gesamtrendite gespielt. Dabei besteht ein Vorteil, wenn man seine Dividenden gleich wieder in Aktien reinvestiert. Wer beispielsweise am 1. Januar 1990 1.000 Dollar in einen S&P 500-ETF Index investiert, die Dividenden aber nicht reinvestiert hat, hat bis September 2022 daraus 11.687 Dollar erzielt. Wer dagegen die Dividenden reinvestierte, hat knapp über 20.000 Dollar im Depot, also fast das Doppelte.

Noch deutlicher wirkt der Hebel, wenn man die Strategie langfristig fährt. Wer seit 1960 Aktien hielt und die Dividenden zurück in den S&P 500 gesteckt hat, dessen Gesamtrendite geht zu 69 % auf die wieder angelegten Dividenden zurück. Es liegt an der Kraft der Aufzinsung beziehungsweise des Zinseszinses. Das hat Hartford Funds in der Studie „The Power of Dividends: Past, Present, and Future“ festgestellt. Auf Basis einzelner Dekaden entfallen seit den 1940er Jahren zwischen 17 und 67 % der Gesamtrendite auf Dividenden.

Laut einer Auswertung von S&P Global trugen Dividenden seit 1926 rund 32 % zur Gesamtrendite des S&P 500 bei, während auf die Kapitalzuwächse 68 % entfallen. Langfristig erzielt der S&P 500 Dividend Aristocrats im Vergleich zum S&P 500 höhere Renditen bei geringerer Volatilität, was zu höheren risikobereinigten Renditen führt. Ein Aristokrat ist ein Unternehmen aus dem S&P 500, das seit mindestens 25 Jahren in Folge die Dividende erhöht hat. Im Jahr 2023 umfasste der S&P 500 Dividend Aristocrats 66 Wertpapiere, die aus über 10 Sektoren waren.