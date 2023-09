Petia Niederländer :

Der digitale Euro ist eine Weiterentwicklung des Bargelds. Er soll kostenlos sein und überall angenommen werden. So können europäische Konsumenten überall im Euroraum mit dem gleichen Zahlungsmittel zahlen. Alle Zahlungsmittel, die erwähnt wurden, werden bloß regional akzeptiert. Unsere österreichischen Zahlungsmittel funktionieren gut bei Billa oder Spar, aber online nicht so gut. Und nur die Hälfte der österreichischen Bevölkerung hat eine Kreditkarte. Wir beobachten eine Fragmentierung in Europa, aber kein einziges europäisches elektronisches Zahlungsmittel wird im gesamten Euroraum und noch dazu kostenfrei angenommen.