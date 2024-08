Rentenfonds im Performance-Check: Die besten Anleihenfonds des Jahres

Das Thema "Nachhaltigkeit" ist auch in der Finanzwelt längst angekommen. Der Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A) (ISIN AT0000837299), der die Kategorie der vorwiegend in Euro investierten Rentenfonds anführt, ist ein klarer Belegt dafür. Über Jahresfrist hat der Fonds um 10,61 % an Wert zugelegt.

Von den 151 von der VÖIG in dieser Kategorie gelisteten Fonds lagen über die vergangenen 12 Monate nahezu alle deutlich im Plus. In den Jahren davor waren die Renditeaussichten allerdings sehr bescheiden. Auch mit dem Bestperformer in dieser Klasse, dem ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (ISIN AT0000619887) konnte lediglich ein Plus von 0,98 % erzielt werden. Über 5 Jahre liegt der ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (ISIN AT0000A05HQ5) mit einem Plus von 1,24 % an der Spitze.