Aufregung um Salzburgs größte Wohnbaugesellschaft GSWB

Auslöser für die Turbulenzen war eine Prüfung des städtischen Kontrollamtes im vergangenen Dezember. Am Tag vor der Prüfung ersuchte einer der vier Prokuristen der GSWB in einer internen E-Mail, sämtliche offene Tickets im Kundenservice (bei jeder Kundenanfrage oder Beschwerde wird ein sogenanntes Ticket angelegt) ab dem 14. September 2023 entsprechend zu bearbeiten. Alle weiter zurückliegenden Tickets würden automatisch auf erledigt gesetzt. "Es findet morgen am Nachmittag im Rahmen einer Kontrollamtsprüfung ein Termin von Mitarbeitern des Kontrollamtes im Kundencenter statt, bei dem sich das Kontrollamt über die Abläufe im Kundencenter informieren will. In diesem Zusammenhang ist davon auszugehen, dass auch das Ticketsystem einer genaueren Betrachtung unterzogen wird."

Diese Mails gelangten aber noch vor dem Besuch des Kontrollamtes in die Hände der Prüfer. Beim Termin in der GSWB habe man dann extra nachgefragt, ob es noch ältere unerledigte Tickets gebe. "Das ist verneint worden, sagte Kontrollamtsdirektor Alexander Niedermoser am Mittwoch in den "Salzburger Nachrichten". Es seien lediglich zwei oder drei ältere Tickets gefunden worden, die "durchgerutscht sein dürften". Erst am nächsten Tag hat das Kontrollamt den Prokuristen mit dem Inhalt der E-Mails konfrontiert. "Dieser hat uns bestätigt, dass die Vorgehensweise in einer Geschäftsleiterbesprechung so festgelegt worden sei." Die offenen Tickets habe man in eine Excel-Datei verschoben und werde sie später wieder einspielen.

Die Prüfer erstatteten daraufhin der GSWB einen weiteren Besuch und erhielten nun die vollständige Aufstellung. "Das waren 1.566 offene Tickets von 1. Jänner 2021 bis 13. September 2023." Insgesamt seien bis Anfang Dezember 4.238 Tickets offen gewesen. Die GSWB habe festgestellt, dass 1.438 Tickets pensionierten, ausgetretenen oder verstorbenen Mitarbeitern zugeordnet waren. "Da hat es gar keine Mitarbeiter mehr gegeben, die das hätten bearbeiten können", sagte der Kontrollamtschef.