Wohnbau-Finanzierung: Cernko will "vereinfachte Ausnahmebestimmungen"

In seine Statement forderte Cernko zudem noch weitere Maßnahmen im Bereich der Wohnbau-Sanierung: "Das Thema Sanierung bedarf noch größerer Unterstützung und Förderung, da es positiv auf die Themen Energieeffizienz und Bodenversiegelung einzahlt. Gemeinsam mit weiteren Maßnahmen kann so frischer Wind in die so wichtige Baukonjunktur gebracht und Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist für alle eine echte Win-Win-Situation“, so Cernko.

„Wer rasch handelt, hilft doppelt“, erklärt Cernko, der vor diesem Hintergrund jetzt die zügige Umsetzung der Gebührenbefreiungen urgiert.

Die zeitlich befristete Befreiung von der Grundbuchs- und Pfandrechtseintragungsgebühr solle zudem längerfristig beibehalten werden. Sie sieht Cernko als echte Unterstützung beim Eigentumserwerb und Impuls zur Stärkung der Wirtschaft. "Zudem trägt sie dazu bei, dass sich der Traum von den eigenen vier Wänden in unserem Land leichter erfüllen lässt", so der Erste-Group-Chef.