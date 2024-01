Wien sagt mit neuer Bauordnung Airbnb & Co den Kampf an

Die Erfolgsstory von Airbnb hatte weitreichende Folgen. Einerseits für die globale Tourismus-Industrie, wo der klassischen Hotellerie mit der Plattform ein globaler Wettbewerber erwuchs. Andererseits aber auch für Städte und deren Wohnraum und Wohnraumentwicklung.

Die Vermietung von Wohnungen oder einzelnen Räumen wurde nämlich für Mieter und Eigentümer von Immobilien in vielen Fällen rasch vom Nebengeschäft zum Hauptgeschäft. Mit der weltweit in zahlreichen Städten nahezu identischen Konsequenz, dass immer mehr Wohnungen in besten Lagen nicht mehr für die dauerhafte Nutzung als Wohnsitz erworben oder angemietet wurden, sondern lediglich für die Vermietung an Touristen.

Das setzte in vielen Städten einen Kreislauf in Gang, der dazu führte, dass das Angebot an frei verfügbaren Wohnungen zurückging. Wohnungen wurden dem Markt entzogen, was die Miet- und Immobilienpreise weiter befeuerte. Leidtragend dieser Entwicklung ist die jeweils örtliche Bevölkerung. Vor allem für junge Menschen wurde es – befeuert durch den Erfolg von Airbnb und weiteren Online-Plattformen, die eine Vermietung von Wohnungen an Touristen ermöglichen – immer schwieriger, eine eigene Wohnung in einer ansprechenden Größe und Lage zu finanzieren.