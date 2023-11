EU-Entscheidung zu Airbnb und Co. ein "wichtiger Schritt"

"Vor allem in touristischen Regionen gibt es eine starke Schieflage zwischen gewerblichen Vermieter:innen, die vielfältigen Regelungen und Rechtsvorschriften unterliegen und Vermieter:innen, die jene nicht befolgen", so der Wirtschaftskammer-Vertreter Spreitzhofer in einer Aussendung. "Gleiche Rahmenbedingungen für gleiche Tätigkeiten sind Grundvoraussetzung für einen fairen und funktionierenden Wettbewerb in der Zimmervermietung."

Wie wichtig die langjährige Forderung - gleiche Regelungen für gewerbliche und nicht-gewerbliche Zimmervermieter - des Fachverbandes Hotellerie ist, zeigten alleine die Zahlen von Airbnb-Unterkünften in Wien: Dort gibt es laut WKÖ derzeit rund 13.975 Angebote, 61 Prozent davon seien Multi-Listings. Alleine der "Top Host" habe in Wien 299 Unterkünfte über Airbnb gelistet.

"Mit dieser Einigung sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Im Bemühen um ein faires Miteinander, einen fairen Wettbewerb der beiden Systeme und um negative Auswirkungen auf die Tourismusbranche und die Wohnsituation in städtischen und tourismusintensiven Gemeinden zu vermeiden, gilt es aber weiterhin, klare und gleiche Spielregeln für alle zu schaffen. Nun erwarten wir uns eine Umsetzung in österreichisches Recht, der Weg auf EU-Ebene wurde dafür geebnet", so Spreitzhofer.