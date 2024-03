IWF - Österreich soll Gewerbeimmobilien-Sektor genau beobachten

Wien. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rät Österreich im Hinblick auf den Gewerbeimmobilien-Markt zur Vorsicht. Der heimische Markt dürfte sich zwar derzeit besser schlagen als andere europäische Märkte oder die USA, wo zunehmendes Homeoffice und höhere Finanzierungskosten auf dem Sektor lasten. Nach den jüngsten Insolvenzen in der Signa-Gruppe und eines gestiegenen Anteils an Bankkrediten in dem Sektor sollte die Branche jedoch weiterhin genau beobachtet werden, so der IWF.

"Für sich genommen scheinen die Probleme und Ausfälle bei Signa im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Finanzstabilität überschaubar zu sein", sagte Kevin Fletcher, der die IWF-Mission zur Prüfung der österreichischen Wirtschaft leitete, am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Osterreichischen Nationalbank (OeNB). Die zuständigen Behörden in Österreich und anderen betroffenen Ländern hätten die Lage bisher gut im Griff gehabt. Die große Frage sei jedoch, ob die Signa ein Indikator für größere Probleme in der gesamten Branche ist.

In Österreich stehe der Sektor nicht so stark unter Druck wie in anderen Ländern, wo die Preise für Gewerbeimmobilien unter hohen Leerstandsquoten und hohen Finanzierungskosten leiden würden, daher wolle man das Thema nicht überbewerten. "Aber ich denke, der Fall Signa zeigt, dass dies ein Bereich ist, in dem es wichtig ist, dass die Finanzaufsichts- und Regulierungsbehörden in Europa und den USA ein wachsames Auge darauf haben," so Fletcher.