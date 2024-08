Immo-Entwickler 6B47 gibt Großprojekt Althan Quartier ab

Der kriselnde Wiener Immobilienentwickler 6B47 gibt seine größte Baustelle, das Althan Quartier in Wien, ab. Gleichzeitig werden die Schulden neu geordnet. Käufer sind neben dem Gesellschafter Baustoff + Metall GmbH die Investoren Ronny Pecik und Stefan Schönauer. Es sei durch eine Gesamtrestrukturierung der Schulden mit den finanzierenden Banken gelungen, das Großprojekt bis zur geplanten Fertigstellung im ersten Quartal 2025 durchzufinanzieren, teilte 6B47 mit.

Das Althan Quartier ist derzeit eine der größten innerstädtischen Baustellen Wiens. Auf einem Areal mit 2,4 Hektar sollten ursprünglich bis zum dritten Quartal 2024 hunderte Wohnungen, Büros, Geschäfte und ein Hotel entstehen. Das Gesamtprojektvolumen hätte laut Bilanz 2022 rund 570 Mio. Euro betragen sollen. Zuletzt warnte der Wirtschaftsprüfer Deloitte vor den finanziellen Folgen einer "erheblichen Bauzeitverlängerung und Baukostenüberschreitungen".

Bisher war das Mega-Projekt von einem heimischen Bankenkonsortium mit 360 Mio. Euro bis Ende 2024 finanziert. Konsortialführer dafür war die Raiffeisen Bank International AG (RBI). Weitere Konsortialpartner sind die Oberbank, die Raiffeisenlandesbanken Steiermark und Oberösterreich sowie die Volksbank Wien, die Sparkasse OÖ, VKB und Hypo Vorarlberg.

6B47-Vorstand Christian Mayer sprach in der Aussendung von einem "wesentlichen Meilenstein in der Restrukturierung der 6B47 AG". Der Projektentwickler hatte sich erst kürzlich auch aus der Quartierentwicklung in der Wiener Eichenstraße zurückgezogen. Dort führt der Baukonzern Porr das Projekt in Eigenregie fort.