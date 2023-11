Überhaupt ist beim Althan Quartier, einem der größten Bauprojekte Österreichs, einiges aus dem Ruder gelaufen. "Das Projekt wurde im Bieterstreit mit Porr zu teuer gekauft, dann hat sich die Umwidmung verzögert, und das Konzept großer Büroflächen ist einfach nicht mehr zeitgemäß", meint ein Immobilienspezialist. Abgesehen davon ist das riesige Investitionsvolumen von 570 Millionen Euro ein enormes Klumpenrisiko für 6B47.



Noch im Juni 2023 musste 6B47 von ihren Aktionären -darunter der ehemalige ÖBB-Chef Martin Huber (20,9 Prozent) - eine Liquiditätsspritze von sieben Millionen Euro verpasst werden. Gleichzeitig wurden Zinsen für Anleihen im Volumen von 1,2 Millionen Euro für ein Jahr gestundet. Zwei Projekte hat 6B47 aufgrund der schwierigen Marktbedingungen zuletzt gestoppt.



Wie aus dem Lagebericht der Gesellschaft hervorgeht, sollten im zweiten Halbjahr 2023 Projektverkäufe 47 Millionen Euro bringen und in die Liquidität des Unternehmens zurückfließen. Genau das dürfte aber nicht gelungen sein.



Wie groß die Kapitallücke der 6B47 exakt ist, will man dort nicht sagen, nur so viel: "Wir befinden uns gegenwärtig mit allen Stakeholdern in einem Restrukturierungsprozess, um die Eigen-und Fremdkapitalstruktur der gegenwärtigen Marktsituation anzupassen." Bis Jahresende soll eine Lösung her. Mit der Sache vertraute Personen geben den akuten Finanzierungsbedarf mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag an.



Sollte 6B47 der Restrukturierungsprozess nicht wie geplant gelingen, wackeln auch die Partnermodelle, die das Unternehmen angeboten hat. Dazu hat 6B47 für vermögende Privatpersonen den "Real Estate Club" gegründet, über den diese an einzelnen Projekten als Gesellschafter einsteigen können. Darunter finden sich mit Ex-Bankerin Regina Prehofer, die auch im Aufsichtsrat der 6B47 sitzt, dem Gabalier-Manager Klaus Bartelmuss und der Unternehmerfamilie Essl auch etliche Prominente.