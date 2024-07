Paul Achs: Der stille Virtuose der burgenländischen Weinlandschaft

"Ich hätte auch gar nicht gewusst, was ich sonst machen soll", sagt Paul Achs, wenn er sich an die Anfänge seiner Karriere erinnert.

Paul Achs, 1968 als einziger Sohn einer Winzerfamilie geboren, absolvierte seine Ausbildung an der Weinbauschule in Eisenstadt und machte dort seine Meisterprüfung. Seit 1990 ist er für die Weine des Familienbetriebs verantwortlich und hat das Weingut mit seinen Ideen und seinem unermüdlichen Einsatz nachhaltig geprägt.

"Schon mein erster Jahrgang war ein Erfolg," erinnert er sich. "Das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich auf dem richtigen Weg bin."

Ein bedeutender Meilenstein in seiner Karriere war die Gründung der Pannobile-Gruppe im Jahr 1994. Diese Gruppe, bestehend aus ambitionierten Winzern der Region, setzte sich das Ziel, Weine zu kreieren, die das Terroir des Burgenlands auf höchstem Niveau repräsentieren. "Wir wollten etwas Einzigartiges schaffen, das die Charakteristik unserer Heimat widerspiegelt", erklärt Achs.

Die Entscheidung, das Weingut 2006 auf biodynamischen Anbau umzustellen, war ein weiterer wichtiger Schritt für ebendieses. "Biodynamik hilft den Reben, sich besser an Stresssituationen wie Trockenheit anzupassen", so Achs. Diese nachhaltige Anbaumethode hat nicht nur die Qualität der Trauben verbessert, sondern auch die Widerstandsfähigkeit der Reben gestärkt.

"Die Weine, die wir machen, sind Ausdruck dessen, was uns die Natur gibt", sagt Paul Achs abschließend. Und genau diese Philosophie macht seine Weine so spannend. Schließlich gäbe es "nichts Langweiligeres, als wenn der erste Schluck so wie der letzte Schluck schmeckt".