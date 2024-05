Wenn man die Dolmetscherin in der Winzerin fragt, wie sie ihren Wein übersetzen würde, muss Dorli Muhr ausholen. Von der geologischen, der menschlichen Geschichte über die klimatischen Veränderungen der Region – dem Korridor zwischen Alpen und den Karpaten. Der Wein sei als "eine Art Zeuge zu verstehen oder vielmehr als eine Zusammenfassung von all dem, was in Jahrmillionen geschehen ist". All diese Eindrücke, Erinnerungen, Einschreibungen gleichzeitig in einem Glas Wein.

Würde Dorli Muhr eine Sprache dafür finden wollen, wäre es wohl Baskisch. "Die baskische Sprache ist ganz anders als alles, was da links und rechts davon lebt. Sie hat überhaupt nichts mit Französisch oder Spanisch zu tun. Basken versteht kaum einer. Die Sprache ist Jahrtausende alt, eng mit der Region und der Geschichte verbunden. Wie meine Weine", führt Muhr aus und ergänzt, mit dieser fast schon für sie typischen Nonchalance: "Meine Weine sind wie Baskisch – verstehen nicht viele."

Und dann gibt es doch ein paar Menschen (oder ein paar viele), die diesen spezifischen Herkunftswein aus dem Carnuntum verstehen. Schließlich sind sie preisgekrönt, die Dorli-Muhr-Weine. Zuletzt wurde sie zur Ausnahmewinzerin des Jahres von "Gault & Millau" gekürt.

Oder zumindest gibt es Menschen, die den Wein verstehen wollen. Das steckt für die Winzerin nämlich hinter dem Weintrinken – "ein intellektuelles Vergnügen".

Ihre Weine seien keine "easy drinking"-Weine, sondern eine sensorische und geistige Auseinandersetzung mit dem Produkt. Was schmecke ich? Kann ich das beschreiben? Kommen Erinnerungen hoch? Kann ich mich darüber austauschen?

"Eine detaillierte Auseinandersetzung mit Nuancen", das könne sie anbieten, so Muhr.

Und fügt hinzu: "Meine Weine sind nach rund zehn Jahren so richtig gut."