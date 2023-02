Simplified: Das KI-Tool für Marketing-Teams

ARTIKEL-INHALT

Was ist Simplified?

Simplified ist eine Anwendung, die sich an Marketer und Marketingteams richtet. Eine Allroundlösung, die die vier der wichtigsten Tools, die Marketingteams täglich in ihren Arbeitsabläufen verwenden, zur Verfügung stellt:

einen KI-Writer

Grafikdesign-Tools und Designvorlagen

einen Video-Editor und Video-Vorlagen

Social-Media-Publisher / Content-Kalender

Die Design- und Kollaborationsplattform ist KI gestützt; das heißt, sie arbeitet aufbauend auf einer künstlichen Intelligenz. Was genau hinter künstlicher Intelligenz steckt, lesen Sie hier.

Simplified ist ein amerikanischer Anbieter mit dem Unternehmenssitz in San Francisco.

Hier geht es zur Website von Simplified

Im Folgenden sollen die vier wesentlichen Tools näher beleuchtet werden.

Simplified AI-Writer: Bloggen, Stories verfassen, Taglines generieren

Simplified stellt einen KI-Autor zur Verfügung. Der AI Content Writer produziert originäre Inhalte, die vielfältig einsetzbar und SEO-optimiert sind. So können die Texte beispielsweise für Facebook-Ads, Produktbeschreibungen, E-Mails, Landing Pages, YouTube-Beschreibungen, Taglines, Hashtags oder auch (Bild)Descriptions verwendet werden. Simplified wendet sich mit der KI-Lösung aber auch an Blogger und betont, dass auch längere Texte damit verfasst werden können - beispielsweise für Blogs, Artikel, Essays etc.

Dabei ist die künstliche Intelligenz in der Lage zehn verschiedene Tonalitäten anzuwenden. Eine Zielgruppenspezifische Ansprache soll somit erleichtert werden.

Zudem kann das Tool in 30 verschiedenen Sprachen arbeiten - wobei gesagt werden muss, dass die Qualität in Englischer Sprache am überzeugensten ist.

Simplified ist sowohl für Neueinsteiger:innen, wie auch erfahrene Texter gedacht. Die Anwendung bietet 30 verschiedene Templates (Vorlagen) an, damit der Einstieg in die Textgenerierung erleichtert werden soll.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wie der KI-Writer funktioniert

KI-gestützte Grafikdesign-Tools und Designvorlagen

Auch im Bereich Grafik und Design präsentiert Simplified ein KI-gestütztes Tool und richtet sich erneut an eine Vielzahl von unterschiedlichen Anwender:innen - "Unsere no-code Grafikdesign-Tools sind für Anfänger, Design-Profis und alle dazwischen gedacht", heißt es auf der Unternehmensseite.

Entweder arbeitet man auch hier wieder ausgehend von Templates, oder hat völlig freie Hand. Hervorzuheben ist der Aspekt, dass der Output jeweils dem entsprechenden Ausspielkanal zugeschnitten werden kann. Sprich: Ist es ein Design für ein Folder oder für eine Social-Media-Plattform?

Zudem bietet Simplified eine "Text to image" Funktion an. Das heißt, man formuliert einen Prompt und diese Texteingabe wird in ein Bild umgewandelt.

Was ist ein Prompt?

Sehr einfach formuliert: Ein Prompt ist jene Information, die Sie einer KI geben, damit sie das tut, was Sie von ihr wollen.

Prompts sind Grundlage aller KI-Tools

Die Qualität eines Prompts definiert die Qualtiät des Resultats. Heißt: Je präziser der Prompt formuliert wird, desto hochwertiger und exakter ist der Output, den die KI liefert.

Ein Einblick in das KI-gestützte Grafikdesign-Tool

Simplified Video-Editor

Videos oder Animationen - auch hier bietet Simplified eine breite Palette an Templates an. Zudem kann man auch auf eine Videodatenbank zurückgreifen. Selbstverständlich lassen sich auch eigene Videodaten hochladen und bearbeiten.

Ein Einblick in den Video-Editor

Social-Media-Planer und Publisher

Den Überblick über seinen Social-Media-Auftritt behalten gelingt mit dem SM-Planer von Simplified recht gut. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass Posts direkt aus Simplified heraus geplant und publiziert werden können.

Relevant in puncto Social Media ist auch die Erstellung relevanter Hashtags und Descriptions. Hier kommt wieder der AI-Writer ins Spiel.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wie Social-Media-Posts verwaltet werden können

E-Commerce in der Simplified Welt

Eine Zielgruppe an die sich Simplified auch wendet, sind Online-Shop-Betreiber:innen. Von der Logogestaltung bis hin zur Werbung im E-Commerce; unterstützt das Tool die Content-Kreation.

Ein Einblick in den E-Commerce Anwendungsbereich

Modelle und Preise

Bei Simplified können Sie zwischen vier Bezahlsystemen wählen.

Free. U.a. enthalten: KI Bildgenerator, 1 GB Speicher, 3000 Wörter im Monat, 3 Social Media Kanäle können bespielt werden

U.a. enthalten: KI Bildgenerator, 1 GB Speicher, 3000 Wörter im Monat, 3 Social Media Kanäle können bespielt werden Small Team 30 $ /Monat. U.a. enthalten: Bis zu 5 Teammitglieder inkludiert, 100 GB Speicher, 25.000 Wörter im Monat, 7 Social Media Kanäle können bespielt werden

U.a. enthalten: Bis zu 5 Teammitglieder inkludiert, 100 GB Speicher, 25.000 Wörter im Monat, 7 Social Media Kanäle können bespielt werden Business 50 $ /Monat. U.a. enthalten: Bis zu 5 Teammitglieder inkludiert, 200 GB Speicher, 50.000 Wörter im Monat, 15 Social Media Kanäle können bespielt werden

U.a. enthalten: Bis zu 5 Teammitglieder inkludiert, 200 GB Speicher, 50.000 Wörter im Monat, 15 Social Media Kanäle können bespielt werden Growth 125 $ /Monat. U.a. enthalten: Bis zu 5 Teammitglieder inkludiert, 500 GB Speicher, 250.000 Wörter im Monat, 30 Social Media Kanäle können bespielt werden

Eine detaillierte Auflistung über die Preismodelle und die inkludierten Leistungen finden Sie auf der Website von Simplified.

Vorteile & Nachteile des Tools

Vorteile

Vereint zahlreiche Tools in einer Anwendung

Einfach zu bedienen und zugänglich

Zeitersparnis

Facettenreich

Nachteile

Templates sind in ihrer Vielfalt ausbaufähig

Wie oftmals üblich bei einer KI; es gilt seine Eingaben zu optimieren um das gewünschte Ergebnis zu erzielen

Sprachliche Qualität überzeugt nicht in allen Sprachen (Fokus liegt auf Englisch)

Fazit

Simplified bietet ein einfach zugängliches Tool an, das damit überzeugt, dass wesentliche Anwendungen, die bei der Content-Erstellung und Content-Planung relevant sind, vereint. Zwar mögen einige Templates und Vorschläge qualitativ nicht ganz überzeugen, sind sie aber doch eine solide Basis, um darauf eigene, komplexere Ideen zu entfalten.

Wie bei KI-basierten Anwendungen häufig üblich, gilt es immer wieder, den Output zu überprüfen und anzupassen. Eine 1:1 Übernahme ist in den seltensten Fällen empfehlenswert.