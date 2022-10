plentymarkets - Webshop-Dockingtool zu Amazon & Co

ARTIKEL-INHALT

Wer ist plentymarkets?

Das deutsche Shopsystem von plentysystems AG aus Kassel wurde 2001 unter dem Namen plentyShop gegründet. Gründer war Jan Griesel, der noch heute Vorstandsvorsitzender des Unternehmens ist.

Ursprünglich sollte die Shopsoftware nur dazu dienen, Powerseller mit ihrem Webshop an eBay anzubinden. Händler, die über eBay ihre Waren Online verkaufen wollen, sollte damit eine einfach zu handhabende, nutzerfreundliche, kostengünstiges und vor allem auch technisch sicheres Webshopsystem zur Verfügung gestellt werden. Schon nach kurzer Zeit entwickelte sich die Shopsoftware zu einer umfassenden All-in-One ERP-Lösung für Onlineshops. Heute firmiert das Unternehmen unter der Marke plentymarkets sein Shopsystem.

Das Unternehmen beschäftigt heute 230 Mitarbeiter. plentesystems kooperiert mit über 300 Partnerunternehmen. Die Software dockt an über 50 renommierte Online-Marktplätze an. Über das plentymarkets-Shopsystem wurden im Jahr 2021 Waren im Wert von rund 8,65 Milliarden Euro gehandelt.

Für wen ist plentymarkets?

plentymarkets bringt das Shopsystem von Händlen mit den unterschiedlichen Marketplätzen zusammen. Da die Shop-Komplettlösung webbasiert und gut skalierbar ist, eignet sie sich sowohl für kleine als auch große Unternehmen.

Die Software verfügt seit 2019 über einen integrierten Einrichtungsassistenten. Das hilft vor allem auch kleinen Unternehmen schnell mit der Nutzung vertraut zu werden. Auch für kleine Shops mit speziellen Nischenprodukten ist plentymarkets optimal geeignet, da sie ihre Waren auf speziellen Nischen-Marktplätze und parallel auf "Online-Riesen", wie Amazon, eBay und Co. anbieten können, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Außerdem kann plentymarkets sowohl als B2C- als auch als B2B-Verkaufsplattform genutzt werden. Dank zahlreicher Funktionen, wie kundengruppenabhängigen Rabattstaffeln, und praktischen Shop-Erweiterungen, vereinfacht plentymarkets das B2B-Geschäft.

Ein ausführliches Video über plentymarkets gibt das unten angegebene Youtube-Video.

Design

Ein Fashion-Shop benötigt ein anderes Design als ein Shop für Autoteile. Aus diesem Grund ist plentymarkets mit dem integrierten WYSIWYG-Editor ShopBuilder 2.0 ausgestattet, mit der Webshoptbetreiber ihren Shop individuell gestalten und aufbauen können.

Dank des Drag-and-Drop-Editors und Elementen im Baukastenprinzip gestaltet sich die Bedienung spielend einfach. Selbst bei anspruchsvollen Designs sind dank des ShopBuilders keine Programmierkenntnisse nötig, da jede Shopseite bis ins kleinste Detail gestaltet werden kann - von der Startseite über einzelne Artikelseiten bis hin zum Checkout. Außerdem sind die Standard-Designs und Templates dank Responsive Design bereits mit allen gängigen Smartphones und Tablets kompatibel.

Der Nutzer hat die Wahl aus vorgefertigten Themes und Templates in Standard-Designs oder kann sich ein individuelles Shopdesign von einem der plentymarkets-Partner, wie beispielsweise webimpact.io, erstellen lassen. Sind Nutzer bereits mit Programmiersprachen und der Onlineshop-Erstellung vertraut, haben sie Zugriff auf ein erweiterbares Open-Source-Shopsystem.

In der cloudbasierten Lösung legen Nutzer ihre Artikelstammdaten ab, mit denen Sie mehr als 50 integrierte Online-Marktplätze weltweit bespielen können. Dazu gehören unter anderem

Amazon

eBay

Rakuten.de

Wish

Otto

Etsy

Mercateo und viele mehr

Dabei bildet die plentymarkets-Plattform das zentrale Wirtschafts- und Handelssystem, welches alle weiteren Geschäftsprozesse, wie die Verwaltung der Lagerbestände und des Ordermanagements, die Bestellvorgänge und die Zahlungseingänge, abwickelt. Dank der Anbindungen an große Versanddienstleister werden auch Versand sowie Retourenabwicklung zum Kinderspiel. Ein weiterer Vorteil: Das Onlineshop-System sendet alle Bestellungen und Transaktionsvorgänge sofort zurück an plentymarkets, um dem Nutzer jederzeit einen aktuellen Überblick über alle Transaktionen zu ermöglichen.

Dank der Software, die ein modernes Shopsystem mit einem Content-Management-System (CMS) vereint, sind keine Zwischenhändler nötig, um Kontakte zu den einzelnen Verkaufsplattformen aufzubauen.

Datenmanagement

Insbesondere dann, wenn eine sehr große Anzahl an Artikeln zum Verkauf angeboten wird, ist der problemlose Datenaustausch ein A und O. Mit plentymarkets kann der Nutzer dank Automatisierungen und Massendatenverarbeitung Zeit und Nerven sparen.

Die Komplettlösung ermöglicht einen schnellen und sicheren In- und Export von Bildern, Artikelbeschreibungen, Preisen, Lagerbestandsdaten und vielem mehr.

Zusätzlich stehen Tools, wie das Kataloge-Tool zur Verfügung, um das gesamte Produktportfolio maßgeschneidert auf die unterschiedlichen Verkaufskanäle zu übertragen. Mit dem ElasticSync-Tool von plentymarket halten Nutzer ihre gesamten Daten immer auf dem neuesten Stand, ohne dass sie sich selbst darum kümmern müssen.

Dank CSV-/TXT-Datei sparen Nutzer Zeit ein, da das Formatieren der Daten entfällt und die plentymarkets REST-API ermöglicht zusätzlich Zugriff auf Datensätze außerhalb des Systems - beispielsweise durch die nahtlose Integration in SAP, Microsoft Navision, Sage und viele weitere bestehende Systemlandschaften.

Kundenkontakt

Alle wichtigen Tools, die den Verkauf vereinfachen, sind bereits in plentymarkets enthalten - so auch eine CRM-Lösung (Customer Relationship Management) für die Kundenverwaltung. Das integrierte CRM-Modul sammelt alle Kundendaten, wie Bestellungs- und Zahlungsverlauf oder Kundenanfragen, übersichtlich an einem Ort.

Egal ob Kundenanfrage per Webshop, E-Mail, Telefon oder POS - die zentrale Kundenverwaltung bietet einen Überblick über alle Kundendaten, zeichnet den gesamten Kommunikationsverlauf auf und bietet Zugriff auf Kundenstatistiken, um diese beispielsweise für Marketingzwecke zu verwerten.

Zusätzlich bietet plentymarkets ein modernes Ticketsystem sowie einen automatisierten E-Mail-Service, um alle Anfragen zeitnah beantworten zu können.

Skalierbarkeit

plentymarkets kann nach Angaben des Herstellers flexibel erweitert werden. Via REST-API werden externe Daten und Softwarelösungen anderer Hersteller eingebunden. Mehr als 500 Erweiterungen sind via plentyMarketplace erhältlich. Dabei greift das Unternehmen auf die Unterstützung von mehr als 300 Partnern zurück.

Das Unternehmen wirbt mit hoher Performance, die "ohne Ende skalierbar" und überall und immer verfügbar ist. Die reale Verfügbarkeit sei demnach 99,999% (in 2020) . Die Software wird Shopbetreibern als SaaS oder PaaS angeboten.

Support

plentymarkets biete eine bereits Spektrum von Support an. Angefangen von Hilfecenter, Video-Tutorials, Webinars (plentymarketplace), Workshops und direkten Support via E-Mail und Telefon. Ebenso gibt es eine Rubrik für Entwickler mit der Entwickler-Dkoumentation.

Hervorzuheben sind vor allem die umfangreichen Einführungen via Youtube, was vor allem für Einsteiger eine wesentliche Erleichterung bringt.

Über den Blog können Nutzer unter anderem die Neuerungen abrufen, wenn etwa neue Plug-ins zur Verfügung stehen,. Zudem werden Tipps gegeben wie der Markteintritt in bestimmte Länder vollzogen werden kann, Vereinfachungen bei Auslandsüberweisungen oder auch für die Gestaltung des Weihnachtsgeschäfts. In der Randleiste gibt es auch die Liste zu neuen Video-Tutorials sowie ein Archiv zu älteren Blogbeiträgen.

Zu empfehlen ist auch das plentymarkets Handbuch in der Rubrik plentymarket Knowledge, das online abrufbar ist. Dort findet der Nutzer auch entsprechende Video-Tutorials, in denen die entsprechenden Module des Shopsystems erklärt werden.

Voraussetzungen

plentymarkets setzt auf Einfachheit und damit, dass das Produkt vom Ein-Personen-Unternehmen bis hin zur KMU, aber auch Großunternehmen genutzt werden kann. In der Erzählung der Kunden kommen somit auch Unternehmen zu Wort, die aus der Sicht des Nutzers sich an das Shopsystem genähert haben. Und alles andere als IT-Experten sind.

Das Shopsystem ist als cloudbasierte Lösung (SaaS; Software-as-Service) zu beziehen und kann an jede existierende Infrastruktur des Kunden angedockt werden.

Mit den Anforderungen an den Shop und den Funktionen, der Komplexität der einzubindenden Software, steigen aber auch die Anforderungen an die handelnden Personen. Wenn ein ERP-System etwa eingebunden werden soll, wird es ganz ohne entsprechendes IT-Knowhow nicht gehen, um den Shop in Schwung zu bringen, auch wenn plentymarkets verspricht, den Shop abzunehmen und auf Funktionsfähigkeit zu prüfen bevor das Werk online geht.

Kosten

Die Preise des Online-Shopsystems sind differenziert in fünf Preisklassen. Der erste Überblick zu den Preisen

Modell Grundgebühr (pro Monat) Verbrauchs- abhängige Gebühren Laufzeit Benutzerlizenzen BASIC 42 € 0,5 % des Auftragsvolumens 1 Monat 5 inkl. BASIC 139 € 0,15 € pro Auftrag 1 Monat 20 inkl., max. 50 FLEX 265 € Flexible Staffelpreise nach Auftragsvolumen oder pro Auftrag 6 Monate 30 inkl., max. 100 PLUS 1.250 € Auftragsvolumen oder pro Auftrag 12 Monate 60 inkl., max. 200 ENTERPRISE auf Anfrage - 24 Monate 60 inkl., max. 200

Weitere Details zu den Paketen sind unter Preise via Internetseite abrufbar.

Fazit

plentymarkets ist für den Nutzer, der vor allem sich an die großen Online-Marktplattformen andocken will ein geeignetes, einfaches Werkzeug. Der modulare Aufbau zeigt dem Nutzer auf, was er für sein Geld bekommt. Wesentlich ist freilich, dass beim Wachstum der Shop entsprechend mitgehen kann. Zumindest verspricht plentymarkets, dass es beim skalieren keine Grenze nach oben gibt#, sollte das Wachstum schneller vorangehen, als das zuvor erwarte wurde. Freilich ist das letzten Endes auch eine Preisfrage.

Das Shopsystem ist zwar auch für Einsteiger geeignet, die mit Ein-Personen- oder Kleinstunternehmen ein probates Tool suchen, um Waren Online zu verkaufen, gleichzeitig auch einen Überblick über ihren eigene Warenwirtschaft haben. Und anhand von Zahlen, Daten und Fakten aktuell wissen wollen, wie es um das Unternehmen auch steht. Tiefer gehendes IT-Expertenwissen ist dabei nicht Voraussetzung.

Mit der steigenden Mächtigkeit des Systems werden auch die Anforderungen an das IT-Wissen der Benutzer des Shops - wie bei vielen anderen Anbietern auch - steigen. Ganz ohne Support von IT-Experten wird's dann auch nicht gehen, auch wenn der Nutzer im Lauf der Zeit sein Knowhow aufgebaut hat.