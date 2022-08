Mailjet - unkompliziertes Newsletter- und E-Mail-Marketing

ARTIKEL-INHALT

Mailjet E-Mail-Marketing

Beim E-Mail-Marketing kommt es auf das richtige Tool an. Dabei sind für jedes Business andere Funktionen von Bedeutung. Eine einfache Bedienung, überschaubare Kosten und eine effektive Zustellung sind wohl für alle Nutzer von Bedeutung. Zusätzlich ist es wichtig, dass der Datenschutz gewährleistet ist und die DSGVO-Vorgaben eingehalten werden.

Die 2010 von den Franzosen Wilfried Durand und Julien Tartarin gegründete E-Mail-Marketing Plattform Mailjet gehört zu den günstigeren Anbietern und ermöglicht das Versenden von Newslettern, Transaktionsmails und E-Mail-Marketing-Kampagnen. 2019 wurde Mailjet vom US-Anbieter Mailgun übernommen. im September 2021 kam es zu einer weiteren Konsolidierung. Die schwedische Cloud- Kommunikationsplattform Sinch übernahm sowohl Mailgun als auch Mailjet.

Das E-Mail-Marketing-Tool kann dabei ohne weitere technische Voraussetzungen genutzt werden. Es steht über eine Cloud-Lösung, webbasiert oder als Software-as-a-Service (SaaS) zur Verfügung.

Die wichtigsten Funktionen

Unkompliziert E-Mail-Kampagnen gestalten und versenden - ganz ohne Code - ist der Anspruch von Mailjet, und das Versprechen wird weitgehend erfüllt.

Besonders für Kleinunternehmen interessant ist dabei die kostenlose Version. Mit dieser können bereits bis zu 6.000 Mails pro Monat verschickt werden. Das Tageslimit liegt bei 200 E-Mails. Die Anzahl der Kontakte ist dabei unerheblich. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Funktionen des Tools.

Der E-Mail-Editor von Mailjet © Mailet

Personalisierung

Mit der Personalisierung von E-Mails kann eine höhere Klickrate erreicht werden. Alle erhaltenen Daten von Kunden - wie beispielsweise Geburtstag, Standort, Geschlecht - können verwendet werden. Um gezielter zu werben, werden die Interessen der Kunden berücksichtigt. Betreffzeilen können präzise formuliert werden und die persönliche Anrede des Kunden ist heutzutage sowieso essentiell.

Segmentierung

E-Mails, die direkt auf Empfänger- oder Abonnentengruppen mit ähnlichen Interessen, Verhaltensweisen und Vorlieben zugeschnitten sind, können ganz einfach erstellt werden. Die Kontakte können beispielsweise nach Standort, Geschlecht und Alter gefiltert und gruppiert werden. Die Zuordnung der Kontakte wird anhand von gesammelten Daten und verschiedenen Filtern getroffen.

Damit kann den Kunden ein dynamischer Content zugespielt werden, was die Ansprache noch gezielter und persönlicher macht. Durch das Erstellen von einfachen Abonnenten-Widgets können auch individuell personalisierte Kampagnen erstellt werden.

Automatisierung

Mailjet bietet zahlreiche Möglichkeiten, um die Interaktion mit Abonnenten und Kunden zu automatisieren. Beispiele hierfür sind Willkommens- oder Onboarding-E-Mails. Auch Glückwunschnachrichten an Geburtstagen sind möglich. Spezielle Neuheiten können - wieder über Segmente - automatisch bestimmten Kontaktgruppen präsentiert werden.

A/B-Tests

Um herauszufinden, welche Betreffzeilen oder Inhalte bei den Kunden die höchsten Öffnungs- und Klickraten auslösen funktionieren, können mit Mailjet A/B-Tests durchgeführt werden. Bis zu 10 Varianten einer E-Mail-Kampagne können zu diesem Zweck an vorab ausgewählte Testempfänger versendet werden. In der Folge kann entschieden werden, welche der Varianten für den Versand an weitere Empfänger zum Einsatz kommen soll.

E-Mail-Validierung

Ein oft unterschätztes Feture ist die E-Mail-Validierung. Vor dem Versand können damit E-Mail-Adressen der Kontakte in Echtzeit auf ihre Gültigkeit überprüft werden. Das reduziert die Kosten für den Versand, gleichzeitig wird dadurch auch die Reputation des Versenders beim Versand der E-Mails gestärkt. Der Effekt ist, dass eine wesentlich kleinere Zahl an Mails als "Spam" eingestuft wird. Die Anzahl der Adressen hängt vom Tarif ab.

Drag-and-Drop-Editor

Der Drag-and-Drop-Editor ist eine erhebliche Erleichterung beim Erstellen effektvoller E-Mail-Kampagnen. Mailjet bietet zahlreiche Vorlagen an, die mit Hilfe des Editors einfach abgeändert werden können. Auch individuelle Newsletter oder E-Mail-Kampagnen können mit dem Tool einfach gestaltet werden. Inhalte - Bildern, Links oder Videos - können dabei von genutzten CMS-Systemen eigenen Websites oder Online-Shops übernommen werden. Das Hinzufügen von ist problemlos möglich; einzelne Abschnitte können verschoben oder gelöscht werden.

Statistiken und Monitoring

Aussagekräftige Statistiken zu Öffnungs- und Zustellraten, Vergleiche mit anderen Kampagnen und Klickraten jedes einzelnen Links in der Kampagne sind hier abrufbar. Diese bilden die Grundlage für verbesserte Folge-Kampagnen und die Segmentierung.

Multi-User Feature

Mit dem Multi-User-Feature können mehrere Personen gleichzeitig an einer Kampagne arbeiten. Es gibt die Möglichkeit zu kommentieren und gemeinsam zu bearbeiten. Die Anzahl der sogenannten Unterkonten ist abhängig vom Tarif.

Der Administrator kann zudem festlegen, welche Rechte die unterschiedlichen Nutzer haben. Es können auch einzelne Abschnitte für die Bearbeitung gesperrt werden.

Integrationen von Drittanbietern

Mailjet lässt sich problemlos in verschiedene CRM/CMS-Systeme integrieren oder an E-Commerce- oder Marketing-Plattformen anbinden. So kann dieses Tool noch effektiver genutzt zur Kundengewinnung oder -bindung genutzt werden.

Die zentrale Steuerung von Kampagnen und deren Inhalten aus dem Content-Management-System, etwa aus Wordpress, vereinfacht das Kampagnenmanagement erheblich. Beispiele für mögliche Drittanbieter-Integrationen sind Active Campaign, Dropbox, Facebook, Google Sheets (Workplace), Trello, WooCommerce und Wordpress.

Datenschutz bei Mailjet

Mailjet ist ISO 27001 zertifiziert und DSGVO-konform. Personenbezogene Daten werden in Frankfurt und Saint-Ghislain (Frankreich) gespeichert. Die Daten werden jeden Tag gesichert und sofort auf verschiedene Datenträger geschrieben. Die personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Auf Wunsch kann ein Auftragsverarbeitungs-Vertrag (AV-Vertrag) mit Mailjet abgeschlossen werden. Einen solchen Auftragsverarbeitungs-Vertrag (AV-Vertrag) muss nach EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) jedes Unternehmen abschließen, das personenbezogene Daten im Auftrag, also von einem Dienstleister verarbeiten lässt.

Kundensupport

Zahlenden Kunden steht ein Online-Kundenservice zur Verfügung, das über ein Web-Formular kontaktiert werden kann. Custom-Kunden haben auch rund um die Uhr, sieben Tage die Woche einen direkten Draht zum Support-Team.

Mailjet bietet zusätzlich ein umfangreiches und nach Themenbereichen sortiertes Online-Helpcenter an, in dem praktisch nichts undokumentiert ist.Neben einer ausführlichen FAQ-Seite und einem Rund-um-die-Uhr-Support in verschiedenen Sprachen gibt es auch noch API-Spezialisten, die täglich 24 Stunden lang technische Fragen beantworten.

Mailjet bietet zudem eine Reihe von Online-Leitfäden und E-Books an, die sehr hilfreich für das Entwickeln und Umsetzen von E-Mail-Marketing Strategien und Kampagnen sind. In der Wissensbibliothek finden Kunden zudem ausführliche Informationen zu den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und deren konforme Umsetzung im Rahmen von Newsletter- und E-Mail-Kampagnen.

Für die Schnittstellen-Einrichtung und weitere wichtige Themen gibt es Anleitungen und Schulungen.

Preis- und Tarifmodelle

Mailjet bietet neben der erwähnten Gratis-Version drei verschiedene Tarifmodelle an, die sich im Funktionsumfang unterscheiden. Die Preise in den jeweiligen Modellen (Essential, Premium und Custom) sind dabei dynamisch nach der Zahl der E-Mails gestaffelt, die monatlich verschickt werden sollen. Bei jährlicher Zahlungsweise gibt es 10 % Rabatt auf den Gesamtpreis.

In der Folge finden Sie die wichtigsten Informationen zu den Kosten. Die Details zum Funktionsumfang finden Sie auf der Informationsseite des Unternehmens.

Free Essential Premium Custom Preis 0,- € ab 14 € pro Monat ab 23 € pro Monat individuelles Angebot Mails/Monat 6.000 15.000 15.000 Unlimitiert Mails/Tag 200 Unlimitiert Unlimitiert Unlimitiert

Verfügbare Features:

Free: APIs, SMTP-Relay, erweiterter E-Mail-Editor, grundlegende Statistiken, Webhooks.

APIs, SMTP-Relay, erweiterter E-Mail-Editor, grundlegende Statistiken, Webhooks. Essential: Alle Funktionen von Mailjet Free, Online-Kundenservice, Verifizierung von E-Mail-Adressen, ein Unterkonto, kein Mailjet-Logo bei Versand, Segmentierung.

Alle Funktionen von Mailjet Free, Online-Kundenservice, Verifizierung von E-Mail-Adressen, ein Unterkonto, kein Mailjet-Logo bei Versand, Segmentierung. Premium: Alle Funktionen von Mailjet Essential, erweiterte Statistiken, Marketing Automation, Dynamische Inhalte, A/B Tests, Multi-User und verschiedene Benutzerrollen, bis zu 10 Unterkonten, gesperrte und verknüpfte Abschnitte möglich, Priority-Kundensupport.

Alle Funktionen von Mailjet Essential, erweiterte Statistiken, Marketing Automation, Dynamische Inhalte, A/B Tests, Multi-User und verschiedene Benutzerrollen, bis zu 10 Unterkonten, gesperrte und verknüpfte Abschnitte möglich, Priority-Kundensupport. Custom: Kundenspezifisches Angebot mit allen Premium Funktionen. plus erweiterte Zustellbarkeits-Services, Support rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, dedizierter Technical Account Manager (TAM), umfassendes Onboarding, strategische Beratung zur Zustellbarkeit, umfassende Unterstützung bei der Integration von Plattformen und Drittanbieterlösungen, Überwachung der Blocklist, Content-Analyse und weitere exklusive Funktionen

Fazit: Vor- und Nachteile

Schon in der kostenlosen Version von Mailjet können wirkungsvolle Kampagnen an eine relativ große Zahl von Kunden und Kontakten verschickt werden. Das E-Mail-Marketing-Tool ist zudem recht günstig und hat viele interessante Features. Die Bedienung erfordert keinerlei Programmierkenntnisse. Es gibt Anleitungen, Tipps und Tricks und Schulungen, um effektiv zu arbeiten. Durch Integrationen von Drittanbietern kann die Funktion des Tools erweitert und verbessert werden.

Die Benutzeroberfläche von Mailjet ist verständlich und auch bestens für Nutzer ohne Programmierkenntnisse geeignet. Mit dem selbsterklärenden Drag-and-Drop-Editor lassen sich im Handumdrehen Newsletter und ähnliche Rundmails für erstellen und an Kontakte oder Kunden verschicken. Die E-Mails sind responsive und passen sich jeder Bildschirmgröße an. Mailjet hat eine hohe Zustellquote. Im Zustellbarkeits-Guide werden Tipps und Tricks zur Erhöhung der Zustellrate gegeben.

Von Kunden wird mitunter die Erreichbarkeit des Kundensupports bemängelt und dass dieser kurz angebunden reagiert. Des Weiteren von Benutzern werden gelegentliche technische Probleme angeführt, aufgrund derer eine Kampagne verschwunden war und von vorne begonnen werden musste.