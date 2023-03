Frase: KI-Tool für SEO-Content

ARTIKEL-INHALT

Was ist Frase?

Frase oder auch unter dem Namen Frase.io bekannt, ist ein KI-gestütztes Tool, das eine Vielzahl von digitalen Inhalten und automatisiert Texte erstellen kann. Zudem liegt ein Schwerpunkt bei Frase.io auf der Suchmaschinenoptimierung (SEO) von Content.

Frase arbeitete anfangs mit einem eigens entwickelten Large Language Model (LLM) - Sprachmodell. Stieg aber dann, wie zahlreiche KI-Texteditoren auf das GPT-3.5-Model von OpenAI um. GPT-3.5 wurde einer großen Userzahl bekannt, da es im Tool ChatGPT steckt. Wenn Sie mehr über die Technik und das Tool erfahren wollen, lesen Sie unseren Artikel "ChatGPT – Was hinter dem OpenAI-Tool steckt & wie man es benutzt"

Welches Unternehmen steckt hinter Frase?

Das KI-Tool wurde von dem amerikanischen Start-up Frase Inc. entwickelt. Frase Inc. wird maßgeblich von der Venture Captial Firma UnderscoreVC unterstützt.

Ein paar Fakten und Zahlen zum Unternehmen

Gegründet: 2016

2016 Gründer: Cody Jacques, Tomas Ratia

Cody Jacques, Tomas Ratia Firmensitz: Boston, USA

Boston, USA CEO: Tomas Ratia

Tomas Ratia Mitarbeiter:innen: rund 10

Die Funktionen von Frase.io

Es gibt bereits zahlreiche Tools, die beim Prozess der Content-Erstellung helfen und dabei auf künstliche Intelligenz zurückgreifen.

Frase.io ist insofern eine Betrachtung wert, als dass es Texte und Daten aus dem Internet in den Workflow live einfließen lässt. Insbesondere wenn es um die oben erwähnte Suchmaschinenoptimierung (SEO) von Content geht, ist das ein wesentlicher Pluspunkt.

Daher soll auch im Folgenden auf den SEO-Aspekt der Fokus gelegt werden.

Frase.io bietet zahlreiche Templates (Vorlagen) für die Erstellung von Inhalten. Ob es nun Blogbeiträge sind, YouTube-Video-Descriptions oder Briefings; Frase kann Content erstellen, diesen aber auch optimieren.

Auszug von Frase-Vorlagen © Screenshot/Frase

Wie verwende ich Frase.io?

Frase erinnert in seiner Bedienung sehr an den Google Docs Editor. Das Interface ist einfach und zugänglich gestaltet.

Auf der linken Seite der Bereich für den Content. Hier kann man entweder manuell seinen Text schreiben oder auf die KI-Vorschläge zurückgreifen (die auf der rechten Seite ausgespielt werden).

Die wesentlichen Tools, die sich die User hier zu eigen machen können sind: Recherche, Gliederung, Schreiben & Optimieren.

Im Video werden die ersten Schritte zur Erstellung eines Dokuments gezeigt.

Erwähnenswert: Anders als bei anderen KI-Texteditoren lassen sich bei Frase.io Dokumente/Ordner anlegen und abspeichern; je nach entsprechendem Abomodell.

Erwähnenswert: Die Konkurrenz-Analyse aus SEO-Sicht ist ein Pluspunkt. Es verschafft den User:innen einen guten Überblick, wie Beiträge der Mitbewerber:innen aufgebaut sind; aber es ist auch nur ein Anhaltspunkt. Es sollte nicht als eine 1:1 Anleitung verstanden werden; wie der eigenen Beitrag auszusehen hat. Hier ist noch immer menschliches Zutun und Know-how gefragt.

Erwähnenswert:Eine Überprüfung und Überarbeitung der Texte, die von der KI erstellt wurden, ist Pflicht! Nicht nur kann es - durchaus regelmäßig - vorkommen, dass inhaltlich noch wesentliche Aspekte fehlen, die man eingeplant hatte; es kann auch sein, dass Falschinformationen und Fehler im Text vorhanden sind. Daher: Gegencheck und kein reines Copy-Paste betreiben.



Erwähnenswert:Behalten Sie die Zeichen/Wortanzahl im Blick. So schnell, wie die künstliche Intelligenz Worte verfasst, so schnell ist auch Ihr Kontingent an Zeichen erschöpft. Und das geht bei Frase.io - leider - recht schnell. Mehr dazu im Vor- und Nachteile-Abschnitt.

SEO mit Frase

Wie oben erklärt, lassen sich mit Frase neue Inhalte kreieren. Doch die Optimierung (SEO) von bestehenden Inhalten ist wesentlich. So lassen sich bereits existierende Texte überarbeiten.

Hierzu kann man beispielsweise die gewünschte URL samt entsprechendem Keyword in den Editor importieren; daraufhin wird der Artikel mit den besten Google-Ergebnissen (SERP) verglichen und Verbesserungsmöglichkeiten vorgeschlagen.



Die Analyse umfasst grob vier Punkte:

Durchschnittliche Wortanzahl

Wie oft kommt entsprechendes Keyword vor

Externe Links

Relevante Themen, die eingebunden werden können

Auch hier sei nochmals betont, es handelt sich um Vorschläge. Diese Hinweise sollten individuell abgewägt und eingesetzt werden.

In diesem Zusammenhang sei das Google Search-Console Plugin zu erwähnen, das Frase anbietet.

Erwähnenswert:Um das volle SEO-Potenzial von Frase nutzen zu können, muss man tiefer in die Tasche greifen. Denn die SEO add-ons kosten zusätzlich Geld.

All jene, die sich intensiv mit der SEO-Thematik beschäftigen, dürfte das Tool ein müdes Lächeln entlocken. Die Basics werden abgedeckt und die Kombination aus KI-Texteditor und Optimierung dürfte all jene ansprechen, die semi-professionell Content erstellen und diesen auch gerne in den Google-Rankings sehen wollen.

Es gibt wesentlich komplexere SEO-Tools als jenes, das in Frase.io eingebaut ist. Wo wir auch schon bei den Alternativen wären.

Alternativen zu Frase

Hier kann man zwischen Alternativen im Hinblick auf KI-Texteditoren und SEO-Tools unterscheiden.

Alternative text-to-text-Tools

Alternative SEO-Tools

Wie viel kostet Frase?

Frase.io ist kein gratis Tool. Aktuell lässt sich Frase auch nicht kostenlos testen. Ein 5 Tage Test kostet 1 US-Dollar.

Darüber hinaus bietet Frase 3 Preismodelle an. Im Überblick:

Solo - 14,99 US-Dollar/monatlich: u.a. 1 User, 4 Artikel schreiben & optimieren, 4.000 Wörter

- 14,99 US-Dollar/monatlich: u.a. 1 User, 4 Artikel schreiben & optimieren, 4.000 Wörter Basic - 44,99 US-Dollar/monatlich: u.a 1 User, 30 Artikel schreiben & optimieren, 4.000 Wörter

- 44,99 US-Dollar/monatlich: u.a 1 User, 30 Artikel schreiben & optimieren, 4.000 Wörter Team - 114,99 US-Dollar/monatlich: u.a 3 User, unlimitierte Anzahl an Artikeln schreiben & optimieren, 4.000 Wörter

Um die von der künstlichen Intelligenz generierten Wortanzahl zu erhöhen, muss man 35 US-Dollar monatlich zahlen. Premium Features (siehe SEO) kosten nochmals 35 US-Dollar monatlich.

Jasper vs. Frase: Was ist besser?

Jasper ist ein bekanntes KI-Text-Tool, das auch den Fokus auf SEO-Content gelegt hat. Ist es besser als Frase? Wo liegen die Unterschiede?

Wenn Sie mehr zu Jasper wissen wollen, lesen Sie unseren Artikel "Jasper: Mit der KI SEO-Texte schreiben"

Jasper wie auch Frase arbeiten mit dem GPT3.5-Sprachmodell.

Jasper punktet im Vergleich bei der KI-Textqualität.

Auch die Anzahl der Vorlagen (Templates) ist bei Jasper größer

Frase besitzt bereits eine SEO-Integration. Wohingegen man bei Jasper auf ein Kombipaket von Jasper & SurferSEO zurückgreifen muss.

Was ist nun besser - Jasper oder Frase?

Das lässt sich allgemein nicht beantworten; kommt es doch auf den Anwendungsfall an.

Frase.io eignet sich zum Kuratieren, zur Gliederung und zur Optimierung von Inhalten, während sich Jasper auf das Verfassen von Inhalten konzentriert.

Vorteile von Frase

Interface ist einfach und zugänglich gestaltet

Eignet sich besonders für kurze Texte oder Textelemente, wie beispielsweise Inhaltsverzeichnisse oder Briefings.

Gute, verständliche SEO-Funktionalitäten

Kombination aus Texteditor & SEO

Nachteile von Frase

Wortanzahl ist für eine optimale Nutzung zu limitiert

Kosten

Um volles Potenzial, beispielsweise aus SEO-Sicht, auszuschöpfen, müssen Ad-ons gekauft werden

SEO-Tool im Vergleich zu anderen reinen SEO-Tools ausbaufähig

Fazit

Frase.io ist ein solider KI Text Generator Tool. Es überzeugt mit einer Bandbreite an Funktionen und Vorlagen; auch wenn es hier Alternativen gibt, die mehr Variation anbieten. Frase ist eine gute Wahl für all jene, die ihren Content optimieren möchten und dabei noch nicht viel Erfahrung haben.