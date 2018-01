Auspuff-Abgastest bei Pickerl soll fallen: "Für jedes Auto ein Horror"

In Zukunft sollen die Abgaswerte bei der Pickerl-Prüfung nicht mehr am Auspuff gemessen werden.

Verkehrsminister Norbert Hofer will die Endrohrmessungen bei der jährlichen §57a-Begutachtung von Autos streichen. Umweltschutz-Organisationen wie Greenpeace laufen Sturm gegen die geplante Abschaffung. Arbö-Cheftechniker Groiss erklärt, warum er die geplante Verordnung dennoch begrüßt.

Bei jeder Pickerl-Überprüfung werden die Abgaswerte gemessen. So wird überprüft, ob die Abgasreinigung ordnungsgemäß funktioniert. Der Test erfolgt mittels einer sogenannten Endrohrmessung. „Die derzeitige Praxis bei der Messung der Abgase ist allerdings für jedes Auto ein Horror“, sagt Arbö-Cheftechniker Erich Groiss. Denn für die Messung müssen die Autos am Stand mit Vollgas betrieben werden. „Selbst die nur drei, vier Sekunden, die dafür notwendig sind, können beim Auto großen Schaden anrichten“, weiß Auto-Chefprüfer Groiss. Kommt es zu einem Motorschaden müssen die Kunden dafür meist selbst aufkommen. Denn geprüft wird im Auftrag des Staates, regressieren kann man sich nur im Klagsweg bei der Finanzprokuratur. „Das kann Jahre dauern und ist selten erfolgreich“, so Groiss.

Diagnose-Software soll Vollgas-Tests ersetzen

Die Endrohrmessung soll nun im Zuge einer Novelle der Prüf- und Begutachtungsstellen-Verordnung - der Entwurf liegt bereits vor - abgeschafft werden. Stattdessen sollen die Abgase von Pkws, Lkws und Motorräder durch eine Diagnose-Software vorgenommen werden. Groiss: „Die Elektronik für diese On-Bord-Diagnose-Geräte ist mittlerweile so exakt, dass diese die Endrohrmessung überflüssig macht.“ Früher waren die Toleranzwerte der Geräte relativ groß. Abweichungen bei Abgaswerten wurden mitunter erst nach 1.000 gefahrenen Kilometern bemerkt. Heute werden Abweichungen schon nach ein paar Kilometern gemessen und ausgewertet“, erläutert der Arbo-Cheftechniker. So werden heute in Diagnose-Geräte deutlich mehr Sensoren eingebaut als früher, die sich noch dazu auch gegenseitig überwachen.

Pickerl-Überprüfung nur Momentaufnahme

Der Vorwurf, dass sämtliche Abgase, die nicht direkt am Auspuff gemessen werden, Manipulationen Tür und Tor öffnet, lässt Groiss nicht gelten. „Als Endrohrprüfer können wir derzeit nicht feststellen, ob nicht erst kurz vor der Pickerl-Prüfung etwa die Harnstoff-Lösung AdBlue, zur Abgassenkung eingefüllt wurde, oder rasch ein Partikelfilter eingesetzt wurde.“ Die, die schummeln wollen, konnten es auch bisher. Die Pickerl-Überprüfung sei gerade mit der Endrohrmessung stets nur eine Momentaufnahme.

Die Umweltorganisation Greenpeace verweist auch darauf, dass in Deutschland erst 2018 die Endrohrprüfung wieder eingeführt wurde. Groiss dazu: „Dort gab es Probleme bei der On-Bord-Diagnose“. Seine Vermutung für Fehlermeldungen: In Deutschland darf nur die Technik eines Unternehmens für die On-Board-Diagnose verwendet werden. In Österreich gibt es dagegen von Bosch bis über AVL mehrere Unternehmen, die ihre Abgastests anbieten. Der starke Wettbewerb sorge dafür, dass die Geräte hierzulande genauer funktionieren, so eine Vermutung.

Die Erleichterung bei den Abgabstests soll nur neue Modelle, die der Abgasnormen Euro 4, 5 und 6 entsprechen, betreffen. Bei älteren Modellen soll, mangels elektronischer Messmöglichkeit, weiterhin die Endrohrmessung vorgenommen werden.