Cybersecurity-Richtline NIS2: Jetzt aktiv werden!

In fünf Monaten, am 18. Oktober 2024, tritt die EU-NIS2-Richtlinie in Kraft. Geschäftspartner der „kritischen Infrastruktur“ müssen ab dann einen Nachweis über ihre Cybersecurity-Maßnahmen erbringen. Andernfalls droht das Ende von Geschäftsbeziehungen. Der KSV1870 mahnt: "Jedes dritte Unternehmen Österreichs ist betroffen" und bietet Unterstützung an.