Als gemeinnütziges Unternehmen ist die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft verantwortlich für den Bau, den Betrieb und die Führung der steirischen Landeskrankenanstalten.

Die Kernaufgaben der KAGes wurden zusätzlich im Jahr 2013 um den Bereich der Langzeitpflege erweitert, da die 4 Langzeitpflegezentren Bad Radkersburg, Kindberg, Knittelfeld und Mautern in diesem Jahr in die Gesellschaft integriert wurden.

Abgesehen von flächendeckender medizinischer Versorgung und pflegerischen Leistungen, bietet die Steiermärkische Krankenanstalten GmbH außerdem Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Gesundheitsbereich an, unter anderem in der unternehmenseigenen Akademie, der KAGes-Akademie a:sk.

Auch bietet die Gesellschaft ihren Zuweisern ein kostenloses Medizin-Portal, um einen schnelleren Informationsaustausch zu gewährleisten. Zu den Serviceleistungen zählen zum Beispiel ein vereinfachter online Befundversand, Ambulanzterminbuchungen, Katarakt-OP-Buchungen und das Versorgungsprogramm HerzMobil Steiermark.