Grazer Wechselseitige Versicherung, der steirische Landesversicherer

Die Grazer Wechselseitige Versicherung AG beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter. Zur Betreuung der Kunden und der über 2,4 Millionen Verträge hat die Versicherung 110 Kundencentern in Österreich eingerichtet.

Das Leistungsspektrum der Versicherung umfasst Versicherungen in den Bereichen Privat, Betrieb und Agrar. Die Versicherung bietet im Privatversicherungsbereich eine Vielzahl an Verträgen an, so beispielsweise die klassische Kfz- oder Unfallversicherung, aber auch eine Haftpflichtversicherung für Maturabälle, eine Jugendversicherung für alle bis 25, eine Musikinstrumentenversicherung oder eine Jagdversicherung sind im Angebot der Versicherung. Im Bereich der Agrarversicherungen bietet das Unternehmen neben einer Agrar-Rechtsschutzversicherung und einem Versicherungs-Gesamtpaket auch eine Haftpflichtversicherung für Green Care Anbieter speziell für steirische Landwirte an. Diese ist in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Steiermark entstanden.

Das Unternehmen bietet Kunden umfangreiche Online-Services an. Der Großteil der Kommunikation - darunter auch Schadensmeldungen - kann elektronisch abgewickelt werden.