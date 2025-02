Zgonc und die Ski-WM: Platz eins im Marketingrennen

Auch sonst ignoriert man allgemein übliche Retail-Empfehlungen. Statt Personal als Kostenfaktor zu sehen, versucht Zonc-Chef Dockal Mitarbeiter an sich zu binden, 15 Monatsgehälter gibt es für alle, die länger als fünf Jahre dabei sind, ab zehn Jahren sind es sogar 16. Teuer, aber effektiv: Die Beratungskompetenz steigt mit den Berufsjahren – und das ist auch einer der USPs im Markt, der sonst vom Kampf gegen die KV-Erhöhung bestimmt wird.

Wer will, kann die Arbeitszeit in vier Tagen abwickeln. Statt grenzenloser Öffnungszeiten sperrt man ohnehin Freitags um 13 Uhr zu, eine gut gelernte Übung für die Stammkundschaft, die den Fachleuten hinter dem Tresen genug Zeit für die praktische Erprobung ihrer Skills in Nachbarschaft und Freundeskreis lässt. Dockal: „Unsere Verkäufer haben erlernte Berufe, Schlosser, Zimmerleute, die in den Verkauf gewechselt sind. Warum, glauben Sie, kriegen wir die?“

Im Onlinewettbewerb zwischen Amazon, Temu & Co will und kann man nicht mithalten. Der Webshop ist professionell, aber mit gerade mal vier bis fünf Prozent vom Umsatz nicht mehr als eine Ergänzung zum Filialbetrieb (mit zuletzt gesamt 123 Millionen Euro Umsatz).

Man setzt im Marketing auf herkömmliche Flugblätter mit den seit Jahrzehnten gültigen Mechanismen von Schwellenpreisen, Aktionen und Sortimentsparaden. Eigenmarken, sonst ein absolutes Musthave der reinen Handelslehre, haben keine Chance im weltweiten Massenmarkt zwischen den Premiumnamen von Bosch, Stihl und Makita. Lieber setzt man auf 100 Prozent Warenverfügbarkeit. Dockal: „Wir holen die Kunden mit guten Angeboten im Prospekt in die Filialen, und sie gehen mit einem noch besseren Produkt nach Hause. So etwas schafft niemand in der Onlinewelt.“