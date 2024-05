Was kann ein internationales Startup Festival für Wien bewegen?

In Streifzug durch Wien offenbart es eindeutig: Am Donaukanal pulsiert das Leben am Tag und in den Abendstunden, im Votivpark nahe der Uni Wien gönnen sich die Studierenden eine Lernpause, und im Museumsquartier treffen Kulturinteressierte aus aller Welt aufeinander. Kurz gesagt: Die Stadt wird von einem jugendlichen, internationalen Flair durchzogen. Besonders die Hochschulen sind ein grenzüberschreitender Magnet für junge Menschen. Von den mehr als 190.000 Studierenden sind 30 Prozent internationaler Herkunft.

Dass die jungen Talente in Wien auch den passenden Nährboden für ihre berufliche Karriere finden, belegen die Zahlen zu internationalen Gründungen. 227 Unternehmen aus dem Ausland haben sich im Vorjahr hier angesiedelt – insgesamt die drittbeste internationale Ansiedlungsbilanz für Wien. Damit wurde der Status der Bundeshauptstadt als ­dynamischer Startup-Hub einmal mehr bestätigt. Eine vielseitige Szene von Startups, die von Fintech und Gesundheitstechnologien bis hin zu nachhaltigen Energielösungen reichen, hat sich hier entwickelt.