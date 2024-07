Warum Employer Branding angesichts des Fachkräftemangels so wichtig für Unternehmen ist

Der Fachkräftemangel betrifft eine große Anzahl an Unternehmen und stellt eine ernstzunehmende Herausforderung dar, weil die Wettbewerbsfähigkeit einer Firma stark von der Produktivität der Mitarbeiter abhängt. Es ist essenziell, dass Unternehmen Employer Branding nutzen, da sich hierdurch zahlreiche Vorteile ergeben, zu denen unter anderem die Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber zählt. Schließlich können sich viele hoch qualifizierte Fachkräfte ihren Arbeitgeber aussuchen und achten nicht nur auf die Höhe des Gehalts, sondern auch darauf, ob das jeweilige Arbeitsumfeld den individuellen Bedürfnissen gerecht wird. Auch die Unternehmenskultur sowie die Arbeitsatmosphäre und die Karrieremöglichkeiten innerhalb der Firma spielen eine große Rolle für viele Talente. Darum sollten Unternehmen darauf achten, die Vorteile einer Anstellung in der eigenen Firma hervorzuheben. Es gilt, die Bedürfnisse und Vorstellungen der Zielgruppe in Erfahrung zu bringen, um diese mit geeigneten Marketingmaßnahmen und Stellenanzeigen optimal ansprechen zu können.