Das perfekte Wording hat Victor Starzinger längst intus. Wenn er davon spricht, dass er „seit Kindertagen“ mit dem Familienbetrieb eng verbunden ist und es deshalb „immer klar“ war, dass er eines Tages einsteigen würde, denkt man unweigerlich an Schartner Bombe, die bekannteste und stärkste Getränkemarke der oberösterreichischen Starzinger-Gruppe. Das Kultgetränk wird schließlich mit dem Slogan „Bombenerfrischung seit Kindertagen“ vermarktet. Offenbar hat diese Erfrischung den Jungunternehmer schon früh überzeugt.

Heute setzt er gemeinsam mit seiner Mutter Ludmilla und Co-Geschäftsführer Patrick Moser auf eine andere Bombe: „Blue Bomb“, in Dosen abgefülltes Wasser. Ungewollte Bekanntheit erlangte das Produkt, als „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk im April mit Entrüstung auf die unaufgeforderte Zusendung von Promotionexemplaren reagierte: In Wien gebe es schließlich bestes Hochquellwasser, außerdem sei der Name des Getränks in kriegerischen Zeiten „befremdlich“.

Der 34-jährige Starzinger bleibt aber auf Kurs, ebenso wie in seiner Karriereplanung. Er ist direkt nach seinem Studium der Brau- und Getränketechnologie und dem Abschluss zum Braumeister ins Familienunternehmen eingestiegen. „Das hat Vor- und Nachteile, aber ich will es nicht missen, weil ich viel von der Praxis mitbekommen habe“, so Starzinger, der seit 2012 im Unternehmen ist. Die zuletzt veröffentlichten und kommunizierten Zahlen der Starzinger-Gruppe, die rund 250 Mitarbeitende beschäftigt, weisen für 2023 einen Umsatz von 114 Millionen Euro auf. Neben Schartner Bombe ist Starzinger bekannt für Mineralwassermarken wie Frankenmarkter und Juvina.

Bei „Blue Bomb“ gibt es mit Volker Viechtbauer, der 50 Prozent der Anteile hält, einen erfahrenen Partner. Viechtbauer war früher Rechtschef von Red Bull.

Eine Million Dosen wollte das Duo im heurigen Jahr verkaufen. Bisher waren es rund 200.000 – das ambitionierte Ziel ist in weiter Ferne. Das Dosengebinde ist im an sich stabilen heimischen Mineralwassermarkt noch nicht sehr beliebt. Der österreichische Getränkeverband erhebt bisher nicht einmal den Absatz des Gebindes für Wasser. „Es hat keinen Sinn, wenn wir uns heute keine Ziele setzen. Wir sind ein junges, motiviertes Team im Hintergrund und davon überzeugt, dass wir das schaffen“, so Starzinger. Bisher fokussiert das Unternehmen auf die Nachtgastronomie. Etwa 50 Betriebe führen aktuell das Dosenwasser, das rund 1,50 Euro im Einkauf kostet und deutlich teurer an die Feiernden verkauft wird. Das Geschäftsjahr 2023 wurde mit einem Bilanzverlust von 685.000 Euro abgeschlossen – Blue Bomb befindet sich noch in der Aufbauphase.