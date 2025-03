Einer der wenigen österreichischen Industriezweige, die 2024 nicht schrumpften, ist die Lebensmittelindustrie. Vor allem zwei global tätige Getränkekonzerne zogen die Branche dabei nach oben: Red Bull, das seinen Umsatz um 6,4 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro pushte. Und im Kielwasser des Energygiganten der Fruchtsaftkonzern und Red-Bull-Abfüller Rauch aus Vorarlberg, der durch Marken wie Happy Day, Bravo, Rauch Eistee, Yippy oder Franz Josef Rauch bekannt ist.

Wie das Unternehmen mit Sitz in Rankweil am Donnerstag bekannt gab, wuchs der Umsatz im letzten Jahr um 5,1 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro. Knapp 250 Mitarbeitende kamen neu dazu, inzwischen hält Rauch bei 2.984 Beschäftigten. „In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist es ein großer Vorteil, breit aufgestellt zu sein“, erklärt CEO Jürgen Rauch in der Aussendung.

Rauch gilt als ähnlich verschwiegen wie Red Bull, teilt aber mit, dass das gemeinsame US-Werk in Glendale, Arizona, nunmehr im Vollbetrieb läuft. Das Produktionswerk, das erste außerhalb Österreichs und der Schweiz, wurde 2019 angekündigt. Ein weiterer Produktionscampus, der 2027 fertig sein soll, entsteht in North Carolina. In Zeiten der US-europäischen Zollkriege bietet diese Produktionsstruktur einen gewissen Schutz davor, unter die Räder zu kommen.

Gemeinsam mit Red Bull wurde 2022 auch die Urstromquelle im deutschen Bundesland Brandenburg übernommen. Südlich von Berlin werden nun „modernste Produktionsanlagen in Betrieb genommen", lässt Rauch wissen. In Baruth/Mark gab es Ende 2024 Anrainerproteste, Red Bull wurde in einer inzwischen zurückgezogenen Petition zu „transparenter Kommunikation und strikter Einhaltung von Lärmgrenzen und Wassernutzungsvorgaben" aufgerufen.