Neues Joint Venture von Vinzenz Gruppe und Spar

Die notwendige Expertise hat die Vinzenz Gruppe, die sich im mehrheitlichen Eigentum der Gemeinnützigen Privatstiftung der Barmherzigen Schwestern befindet, schon über längere Zeit gesammelt. Sie betreibt bereits sieben eigene Gesundheitsparks, die sich allesamt in unmittelbarer Nähe eines ihrer Krankenhäuser befinden. In Summe 350 selbstständige Mediziner, Therapeuten und Pflegekräfte üben dort ihre Tätigkeiten aus, stehen aber auch in enger Verbindung mit der Klinik. Heinisch spricht von einer „Brücke zwischen stationärer und ambulanter Versorgung“. Und: „Wir haben schon ein funktionierendes Modell, das wir jetzt mit Spar kopieren können.“

Der Sprecher der Vinzenz Gruppe legt Wert darauf, dass die Gesundheitsparks als Ökosysteme mit großem Netzwerk angelegt sind, die Primärversorgung, Fachärzte, Vor- und Nachsorge, Rehabilitation und Pflege unter einem Dach vereinen. Der Prävention kommt ein hoher Stellenwert zu. Und auch soziale Aspekte bis hin zu Selbsthilfegruppen sollen abgedeckt werden.

Wie sehr die Menschen dafür zugänglich sind, sich neben dem Einkaufen auch für Gesundheitsleistungen zu interessieren, wird sich weisen. In der Vinzenz Gruppe sieht man die Voraussetzungen jedenfalls als günstig an. Heinisch: „So wie Shoppingcenter auch Kulturangebote haben, wollen wir das Thema Gesundheit in den Alltag bringen, einen niederschwelligen Zugang anbieten und motivieren, sich damit zu beschäftigen. Für die meisten ist das ja erst relevant, wenn es ihnen schon schlecht geht. Das ist mit ein Grund, warum die Österreicher im Alter im Verhältnis zu anderen Ländern weniger gesunde Jahre haben. Was sich ändern muss.“ Nachsatz: „Unsere bestehenden Parks laufen sehr gut. Unser Modell ist auf Skalierung ausgelegt.“