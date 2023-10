In den 20 Jahren seines Bestehens gibt es somit bereits Gewinner des Trigos Awards, die aus insgesamt 808 Nominierungen und 2.745 Einreichungen gekürt wurden.

Dieser Bilanz zollen auch Bundespräsident Alexander van der Bellen und die österreichische Bundesregierung, vertreten durch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Sozialminister Johannes Rauch sowie Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher Beifall.

„Unternehmen, die den TRIGOS gewonnen haben, sind nicht nur Vorreiter, sondern auch Vorbild für andere. Sie haben gezeigt, dass nachhaltiges Wirtschaften ein Erfolgsmodell ist. Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen handeln nicht nur verantwortungs­be­wusst, sondern sind widerstandsfähiger und nehmen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt“, betont Bundespräsident van der Bellen in einer Grußbotschaft.

Für Klimaschutzministerin Gewessler ist der Trigos Award "ein wesentlicher Motor für nachhaltige Innovation in der österreichischen Wirtschaft.“ Denn, so betont Gewessler: "der Weg hin zu einer klima- und umweltfreundlichen Wirtschaft ist eine Herausforderung aber auch eine riesengroße Chance für die österreichische Industrie und Wirtschaft."

Wirtschaftsminister Kocher hebt den Trigos Award als einen wichtigen Anreiz für eine neue Denkweise und als Impuls für ein nachhaltiges Wirtschaftskonzept einer sozialen und ökologischen Zukunft hervor. Er betont: "Trigos unterstützt als Unternehmensplattform, Benchmark und Antrieb die Schaffung eines breiteren Bewusstseins für unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit."

Und für Sozialminister Johannes Rauch ist es gerade in der Zeit multipler Krisen Gebot der Stunde, dass Unternehmen ihre soziale und ökologische Verantwortung umfassend und ganzheitlich wahrnehmen. Er erklärt: "Unternehmerische Verantwortung reicht weiter: Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Einhaltung von Menschenrechten, von grundlegenden sozialen Standards und Umweltschutz entlang der gesamten globalen Liefer- und Wertschöpfungskette sind entscheidende Notwendigkeiten. Unternehmen können so – auch international – einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft leisten."