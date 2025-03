Styria kauft die Willhaben-Anteile von Adevinta

Der Abschluss des Deals zu Willhaben wird für das zweite Quartal 2025 erwartet, muss aber noch von den Behörden genehmigt werden. Zur Styria Media Group gehören unter anderem die Tageszeitungen „Die Presse“ und „Kleine Zeitung“.

„Die Styria Media Group ist breit aufgestellt. Wir sind ein Haus der Medien und Marktplätze und haben in beiden Geschäftsbereichen viel vor“, sagte Styria-CEO Markus Mair laut Mitteilung. „Mit der Expertise von Sprints im Bereich der Marktplätze wird diese Zusammenarbeit das volle Potenzial von willhaben entfalten. Dies ist eine wichtige Investition in die Zukunft von willhaben und in die Weiterentwicklung des digitalen Business in Österreich.“

Willhaben wurde 2006 gegründet. Die Plattform ist Österreichs größter digitaler Marktplatz und ist mit über 3,8 Millionen Nutzern pro Monat einer der größten Online-Marktplätze Österreichs. 2023 belief sich der Umsatz auf 65 Mio. Euro. Bei Willhaben arbeiten rund 300 Mitarbeitende.