Storyblok - Baukasten für Geschichten

Das Café Central ist auch in Linz eine Institution. Zwar ohne den imperialen Charme des gleichnamigen Wiener Hauses, aber mindestens so populär bei Pensionisten, Geschäftsleuten oder jungen Cocktailschlürfern. Dominik Angerer ist sehr oft hier. Das Personal ist ihm herzlich zugetan, er ist ein offensichtlich sehr geschätzter Stammgast.

Dass der 29-jährige CEO eines der beeindruckendsten Wachstumsunternehmens, das die heimische Start-up-Szene aufzubieten hat, seine Gäste im Central empfängt, ist keine lässige Attitüde. Storyblok, so der Name des Start-ups, hat kein Büro. Angerer arbeitet – so wie alle 240 Mitarbeitenden – ausschließlich remote.

Das junge Unternehmen ist einer der gefragtesten Lieferanten für Content-Management-Systeme (CMS) im Konzernumfeld. 200.000 Nutzer von China bis in die USA bauen damit Firmenwebsites, E-Commerce-Systeme und anderes mehr. Spezialisten mit großem Potenzial, so die Einschätzung internationaler Investoren unter der Führung der New Yorker Fonds Brighton Capital, die im Juni 80 Millionen Dollar Risikokapital investierten.