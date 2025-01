Mehrweg statt Einweg, öffentliche Verkehrsmittel statt Pkw und strikte Mülltrennung statt Restmüll: Die heimische Ski-WM in Saalbach wird als Green Event geplant und will neue Maßstäbe in der Organisation von alpinen Großereignissen setzen: „Wir wollen maximalen Skispaß mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt", fasst ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober das Ziel der WM - abseits von heimischen Erfolgen auf der Piste - zusammen.

Der Skisport und der Wintertourismus stehen aufgrund der hohen Emissionen vielfach in der Kritik. Einen siebenstelligen Betrag lässt sich der Österreichische Skiverband die nachhaltige Umsetzung der WM, die von 4. bis 16. Februar stattfindet, kosten. Die genaue Höhe der Mehrinvestitionen wird nicht genannt.

Der offizielle Entsorgungspartner der WM, Saubermacher, hat ein „Circular WM Konzept“ im Sinne der Kreislaufwirtschaft entwickelt. Begleitet wird das Nachhaltigkeitskonzept vom Wegener Center der Universität Graz, das eine Studie dafür durchgeführt hat.

Laut den Berechnungen der Wissenschafter:innen können bei der WM bis zu 182 Tonnen CO₂ eingespart werden - sofern Müll vermieden wird, die Abfalltrennung korrekt erfolgt, elektrische Müllfahrzeuge im Einsatz sind und Mehrweggebinde benützt werden. Berechnet wurde das Einsparungspotenzial für die Ski-WM auf Basis des Ski Weltcup-Finales in Saalbach-Hinterglemm im Jahr 2024. Die Studienergebnisse seien laut Karl Steininger, dem Leiter des Wegener Centers, „ein Beweis dafür, wie nachhaltige Strategien auch bei Events wie der Ski-WM effektiv umgesetzt werden können".

Ein Großteil der Emissionen wird jedoch durch die Anreise der tausenden Besucher:innen verursacht. Die Anreise per öffentlicher Verkehrsmittel wird empfohlen. Ein Ticket für einen Ski-Wettbewerb gilt daher als gratis Ticket für den öffentlichen Verkehr im ganzen Bundesland Salzburg. Kostenpunkt dieser Maßnahme für den Salzburger Verkehrsbund: 100.000 Euro.

Die Ski-WM erfüllt die Richtlinien des Landes Salzburg für ein Green Event und hat bis dato eine Teilzertifizierung nach der internationalen ISO-Norm für nachhaltiges Veranstaltungsmanagement.