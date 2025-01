Signa-Pleite: Manager sollen für mindestens 1 Mrd. Euro haften

Zur Liquiditätsplanung der Schuldnerin sind laut Insolvenzverwalter „lediglich kursorische, nicht revisionssichere und den Ansprüchen an ein Großunternehmen keinesfalls entsprechende 'Bierdeckel'-Kalkulationen aktenkundig ( ́im rudimentären Excel-Format)“. Die „Bierdeckel“ zeichneten sich dadurch aus, dass sie „willkürliche, rechtsgrundlose 'Überträge' von konzernfremden Gesellschaften (insbesondere die Signa Development Selection AG) in dreistelliger Millionenhöhe enthalten und überhaupt jegliche - nur vermeintlich freie - Liquidität in Tochtergesellschaften als jene der SPS (Signa Prime Selection AG, Anm.) behandeln“. Und weiter: „Hieraus hätte jedes sorgfältige Vorstandsmitglied erkennen müssen, dass die Schuldnerin ein 'faktisches Cash-Pooling' in grober Verletzung der Kapitalerhaltungsvorschriften betreibt.“

Trotz Kenntnis der Liquiditätsprobleme habe die Signa Prime Selection AG allein im Jahr 2023 Zahlungen an die Signa Prime Holding GmbH, die sich ebenfalls in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befand und materiell insolvent war, in Höhe von gut 252 Mio. Euro in Form von „großteils nachrangigen (!) Upstream Loans“ geleistet. Die Gewährung dieser Zahlungen an „den - nicht konzernverbundenen - Mehrheitsaktionär stellt überhaupt ein Unikum in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte dar“, so Abel weiters. Der Vorstand habe nachhaltig seine Sorgfaltspflichten gemäß Aktiengesetz verletzt.