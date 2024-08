Die Folgen sollen ein Überangebot und fallende Preise gewesen sein. Interne Unterlagen zeigen, dass seit dem Jahr 2016 insgesamt 120.000 Tonnen (Getreide- und Eiweißfuttermittel) importiert wurden, nach dem umstrittenen Erntejahr 2021 waren es über 25.000 Tonnen. In der Branche wird über Schadensersatzklagen in Millionenhöhe gegen Bio Austria gesprochen, zumal die Praxis nicht an die große Glocke gehängt wurde. Gehringer: „Wir befinden uns in einem dunklen Raum, und nur hin und wieder leuchten ein paar Informationen auf.“

Eine Frist der Fair-Play-Gruppe gegen ihre eigene Verbandsführung bis Ende Juli verlief ergebnislos, jüngste Rechtfertigungen seien eine „Riesenenttäuschung“. Man verlangt mehr Transparenz auch deswegen, weil Importe aus Nicht-EU-Staaten nicht nur für Händler lukrativ seien, auch die Marketinggesellschaft erhalte dafür Management Fees – ein Körberlgeld für den Dachverband, so lautet der Vorwurf. Dort beobachten die Rebellen inzwischen eine Abwanderungsbewegung. Rund 2.000 Mitglieder hätten bereits bei der deutschen Naturland angeklopft, damit würden künftig Mitgliedsbeiträge entfallen.

Mittlerweile dürfte das Klima intern ziemlich belastet sein. Zeno Piatti, einer der Stellvertreter von Verbandsobfrau Barbara Riegler, ist vor wenigen Tagen zurückgetreten; der Obmann des Landesverbands Niederösterreich, Otto Gasselich, verlor vor drei Wochen sein Amt. Gegen eine externe Prüfung der Vorgänge hatte sich die Verbandspitze bislang gewehrt. Gehringer: „Da gehört so etwas her wie der Rechnungshof, der das Gebaren der BA-Marketing unabhängig überprüft.“