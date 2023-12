Speedinvest Gründer und CEO Oliver Holle, der trend. "Mann des Jahres" 2023

Wegbegleiter Scott Sandell, CEO des kalifornischen VC-Unternehmens NEA, gratuliert Holle zur Kür zum Mann des Jahres: „Oliver Holle ist einer dieser seltenen Menschen, die eine Zukunft sehen können, auf die andere nur hoffen. So erfolgreich, wie er dabei bereits war, wissen wir, dass er erst am Anfang steht.“

Hermann Hauser, Co-Gründer des britischen Risikokapitalgebers Amadeus Capital Partners, sowie Business Angel Johann Hansmann, der Holle mit seiner Hansmen Group seit Beginn an unterstützt hat, ziehen vor Holle ebenfalls den Hut.

„Als Oliver Holle mit Speedinvest angefangen hat, haben alle gelacht, was er denn da aus Österreich heraus machen will. Und heute ist er eine der respektiertesten Größen in der europäischen VC-Welt“, sagt Hauser.

Und Hansmann ergänzt: „Speedinvest ist nun eine Macht in Europa.“