"Wir haben nicht-russische Gasmengen vertraglich abgesichert - teilweise aus eigener Produktion, teilweise aus Verträgen mit Dritten", sagte OMV-Chef Alfred Stern am Dienstag zur APA. "Und wir haben die Pipeline-Kapazitäten jetzt auch bis 2028 gebucht, um das nach Österreich zu bringen."

Die Gaslieferungen aus Russland seien unzuverlässig und mit wesentlich mehr Risiko behaftet als in der Vergangenheit, sagte der OMV-Chef. Darum habe man andere Lieferanten und Transportwege gesucht und gefunden. Die von der OMV gebuchten Pipeline-Kapazitäten seien Gasleitungen aus dem Westen, nicht die ukrainischen Kapazitäten. "Wir können bei Bedarf unsere Kunden jederzeit vollständig beliefern mit nicht-russischen Gasmengen, wenn das notwendig ist."

Damit habe die OMV ihren Beitrag zur Versorgungssicherheit geleistet. "Wir sind in Österreich der größte Marktspieler - allerdings mit einem Marktanteil von 30 Prozent. Für diese 30 Prozent haben wir jetzt abgesichert, dass wir das auch jederzeit liefern können, auch wenn diese Pipeline-Kapazitäten dort ausfallen sollten."

Die OMV-Gasspeicher seien praktisch voll, und die vor einem Jahr angekündigte Schiffsladung LNG aus Abu Dhabi "wird im Dezember kommen", so Stern. Mit dem staatlichen norwegischen Energieriesen Equinor wurde ein Fünf-Jahres-Liefervertrag über 12 TWh Gas pro Jahr abgeschlossen - Österreichs jährlicher Verbrauch beträgt rund 90 TWh.

Die Verhandlungen mit Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) über einen möglichen Zusammenschluss der Chemiegeschäfte der OMV-Kunststofftochter Borealis und dem Borealis-Joint-Venture Borouge gehen laut Stern "ergebnisoffen" weiter. Man verhandle über "eine Firma, wo wir gleiche Anteile mit gleichen Rechten an einer börsennotierten Firma haben würden". Es gehe um jene Wachstumsplattform im Bereich Polyolefine, also in einem eingeschränkten Chemie-Marktsegment.