IT und Nachhaltigkeit als perfektes Paar

Klar ist bei WienIT aber auch: Nachhaltigkeit beschränkt sich nicht auf Umwelt und Klima. „Wir orientieren uns an des ESG-Kriterien der EU zu Umwelt, Sozialem und verantwortungsvoller Unternehmensführung“, erläutert Sonja Prodinger. Was das konkret bedeutet: „Zum Beispiel bei Webseiten auf Barrierefreiheit zu achten“, sagt Prodinger, „das bezieht sich sowohl auf die Übersichtlichkeit als auch auf einfache Sprache.“ Dass das erfolgreich gelungen ist, zeigt die Auszeichnung der Single-Sign-on-Lösung der WienIT, die alle Kundenkonten der Wiener Stadtwerke vereint, mit dem WACA-Zertifikat für Barrierefreiheit in Silber durch den TÜV Austria.