In eigener Sache: Bernhard Ecker ist neuer trend-Chefredakteur

Ecker, 52, wird die Redaktion gemeinsam mit dem langjährigen Vize-Chefredakteur Oliver Judex, 58, leiten.

Der gebürtige Oberösterreicher Ecker ist seit 1999 für den trend tätig. „Ich bin unglaublich stolz, dass ich das trend-Team ab sofort führen darf. Der trend ist ja eine publizistische Legende, mit Lesestoff von, für und über Menschen, die die Wirtschaft bewegen – und das seit 1970.“

Andreas Weber: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Generationenwechsel. Ich möchte mich für die jahrelange vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit meinem Team bedanken und wünsche Bernhard bei der Weiterentwicklung von Österreichs wichtigstem Wirtschaftsmedium viel Erfolg und alles Gute.“

Der studierte Historiker Ecker hat in seiner Karriere bisher auch acht Bücher aus dem Themenfeldern Politik, Wirtschaft und Geschichte veröffentlicht, vier davon mit dem kürzlich verstorbenen Industriellen Hannes Androsch.

Gemeinsam mit dem ambitionierten Redaktionsteam will er die bewährten trend-Inhalte künftig auch multimedial stärker zur Geltung bringen. Neue Podcast-Formate etwa sind bereits in Arbeit, das Archiv voller grandioser Geschichten aus 55 Jahren trend digital aufzubereiten, ist Ecker ebenfalls ein großes Anliegen.

Ralf Six, CEO trend: „Ich möchte mich bei Andreas Weber für die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken und freue mich, nun mit Bernhard Ecker einen erfahrenen Journalisten, der die trend Redaktion zukunftsorientiert und multimedial in neue Zeiten führen wird, als neuen Chefredakteur begrüßen zu dürfen. Gemeinsam werden wir die Positionierung der Marke trend, die für Menschen in unternehmerischer Verantwortung arbeitet, weiter ausbauen und festigen.“