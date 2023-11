IV-Präsident Georg Knill: "Die Lasten müssen viele Schultern tragen"

Georg Knill :

Die Antwort kann nicht sein: Uns geht's so schlecht, deswegen lassen wir das Klimathema links liegen. Das Bekenntnis der Industrie zum Pariser Klimaschutzabkommen bleibt aufrecht. Aber wir müssen diese Transformation fertig denken. Ziele zu setzen ist einfach, wenn sie jemand anderer umsetzen muss. Und in der Umsetzung ist ein schlüssiges Gesamtkonzept zur Dekarbonisierung seitens der Politik noch immer nicht vorhanden. Es bringt dem Klima nichts, wenn ich in Europa Erzeugungen verbiete und mir die Produkte dann von irgendwo auf der Welt hole.