Pleitewelle rollt über Europa

In Österreich gerieten 6.693 Unternehmen in die Zahlungsunfähigkeit, das war ein Plus von 21,9 Prozent gegenüber 2023 und der höchste Wert seit der Finanzkrise 2009. Die österreichische Wirtschaftsleistung schrumpfe 2024 um 1,1 Prozent, die aktuelle Rezession hält damit bereits seit mehr als zwei Jahren an, laut Creditreform ist es die längste Phase wirtschaftlicher Schwäche seit etwa 30 Jahren. Vor allem im Verarbeitenden Gewerbe (plus 28 Prozent) und im Dienstleistungssektor (plus 27 Prozent) legten die Insolvenzen hierzulande 2024 zu, im Handel war der Anstieg weniger ausgeprägt (plus 13 Prozent).

Auch in fast allen westeuropäischen Ländern nahmen die Unternehmensinsolvenzen zu, weniger Firmeninsolvenzen gab es nur in Dänemark und Großbritannien. In der größten europäischen Volkswirtschaft Deutschland lag der Anstieg bei 22,5 Prozent, Frankreich verzeichnete ein Plus von 17,4 Prozent, in Italien gab es um 8,9 Prozent mehr Firmenpleiten. Griechenland, das hier auch zu Westeuropa gezählt wird, verzeichnete mit plus 42,5 Prozent den größten Anstieg, dahinter folgten Irland (plus 32 Prozent) und die Niederlande (plus 31,7 Prozent). In fast allen Ländern in Westeuropa lagen die Fallzahlen klar über dem Vor-Corona-Niveau von 2019.