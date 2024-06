Deutlicher Anstieg der Firmenpleiten in Österreich

Die Insolvenzdynamik wird voraussichtlich bis Jahresende anhalten. KSV1870 erwartet mindestens 6.500 Unternehmensinsolvenzen für das Jahr 2024. „Es ist damit zu rechnen, dass wir im Dezember 2024 über ein Insolvenzjahr sprechen müssen, das es in der jüngeren Vergangenheit schon lange nicht mehr gegeben hat. Denn aktuell deutet wenig darauf hin, dass die bestehende Insolvenzdynamik in den nächsten Monaten stagniert“, so Götze.