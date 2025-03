Northvolt: Europas Zukunftshoffnung geht pleite

Das Ziel einer eigenständigen europäischen Batterieproduktion rückt in immer weitere Ferne: Nach einer monatelangen Hängepartie hat der schwedische Hersteller Northvolt in seinem Heimatland Insolvenz angemeldet. „Das Unternehmen war nicht in der Lage, die notwendigen finanziellen Voraussetzungen für eine Fortführung des Geschäfts in seiner jetzigen Form zu schaffen“, teilte Northvolt am Mittwoch mit.

Der Insolvenzantrag sei „die einzig gangbare Lösung“. Ein vom Gericht bestellter Treuhänder werde nun die Auflösung des wichtigsten europäischen Elektroautobatterie-Anbieters überwachen.