Donau Chemie übernimmt italienischen Chemiekonzern Unichimica

Im norditalienischen Torri di Quartesolo in der Region Venetien sitzt der Chemiekonzern Unichimica. Donau-Chemie übernimmt nun 70 Prozent am italienischen Unternehmen, das in der Provinz Vicenza zwei Standorte hat, wie Medien in Italien berichteten.

Unichimica, das 60 Mitarbeiter beschäftigt, ist in den Bereichen Lebensmittel, Wasseraufbereitung, Textilindustrie, Maschinenbau und Gerberei tätig. Der Umsatz schwankte in den letzten Jahren zwischen 40 Mio. Euro und 60 Mio. Euro. Das Unternehmen verfügt über eine Flotte von Fahrzeugen mit der Lizenz zum Transport von Chemieprodukten. Über den Umfang des Deals gab es keine Informationen.

Donau Chemie erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 600 Mio. Euro und hat zugesichert, die Arbeitsplätze aller Mitarbeiter des Unternehmens in Vicenza zu erhalten. Der Konzern produziert an drei Standorten Pischelsdorf, Brückl und Landeck anorganische Grundchemikalien für die Industrie. Die Gruppe ist Partner und Lieferant vieler österreichischer und internationaler Unternehmen.

(trend/APA)