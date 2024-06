Digitalisierung, die gute Laune macht

Zielgruppe sind in Österreich ansässige Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern und einem Umsatz von unter 50 Millionen Euro pro Jahr. Die Förderung beträgt bis zu 9.000 Euro, der Rückblick zeigt eine hohe Nachfrage: Das Digitalisierungsförderprogramm für KMU läuft seit fünf Jahren, und allein in der Ausschreibungsrunde 2022/23 wurden 11,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Rund 5.900 Unternehmen haben die Möglichkeit der Unterstützung genutzt. Von über 10.000 Anträgen wurden 8.500 Projekte abgeschlossen. Das ausbezahlte Zuschussvolumen betrug um die 8,5 Millionen Euro.

Auch eine kürzlich durchgeführte Evaluierung bestätigte, dass das Programm ein wichtiges, eigenständiges und gut angenommenes Instrument mit klarem Förderkonzept ist. Es funktioniert über alle Größenklassen und Branchen und baut durch Bewusstseinsbildung und gezielte Hilfe bei der strategischen Planung bestehende Barrieren ab.

Die durchgeführte Evaluierung empfahl daher die Fortführung des Programms und regte auch die jetzt in Abgriff genommene Verknüpfung von Nachhaltigkeits- und Digitalisierungszielen an. Bei der WKÖ ist man stolz, dass sogar die EU-Kommission in ihrem „Länderbericht Österreich 2019“ bereits die umfassende Inanspruchnahme von KMU.Digital und das diesbezügliche Interesse kleiner und mittlerer Unternehmen positiv hervorgehoben hat.

Und was sagt Teambuilding-Managerin Eckl-Kerber? Die findet jetzt ihre Malerschürzen leichter, die sie im Zuge ihrer Action-Painting-Events in unterschiedlichen Veranstaltungslocations für gewöhnlich austeilt. Das neue CRM-Tool beinhaltet nämlich auch ein Warenwirtschaftssystem, das den Überblick über die eingesetzten Arbeitsmittel behält.