Und Christian Zeller soll derjenige sein, der den Semmering aus seinem Dornröschenschlaf wachküsst – noch bevor die anderen großen Hotels am „Zauberberg“ wie das „Kurhaus“ (im Besitz des Grazer Hoteliers Florian Weitzer) und das Hotel „Panhans“ (im Eigentum ukrainischer Investoren) wieder ihre Pforten öffnen. Zeller, der bislang hauptsächlich in Gründerzeitzinshäuser in Wien investiert war – so gehört ihm etwa das große Biedermeierhaus am Heumarkt 3 neben der Münze Österreich –, erkannte rasch, dass das Südbahnhotel anders war. „Das ‚Südbahnhotel‘ verdient es, dorthin zu kommen, wo es schon einmal war: an die Spitze der Hotellerie in Mitteleuropa.“ Interessierte Betreiber, die aus dem 80-Zimmer-Haus eine beschauliche Frühstückspension machen wollten, wurden also abgewimmelt. Auch Zellers langjährigem Geschäftspartner Josef Wildburger, der 15 Prozent an der Südbahnhotel GmbH besitzt, ist klar: „Das Projekt macht nur Sinn, wenn man Richtung fünf Sterne plus geht.“

So ein Luxusprojekt kostet aber eine schöne Stange Geld. Waren die Kosten für den Kauf des im Jahr 1882 errichteten Gebäudes mit 8,5 Millionen Euro noch recht überschaubar, so soll das gesamte Projekt mehr als das Zehnfache kosten. „Ich gehe von einem Gesamtinvestment von rund 120 Millionen Euro aus“, schätzt Zeller, wobei er rund eine Million Euro je Zimmer kalkuliert.

Der Großteil des Geldes soll in die Revitalisierung des Haupthauses fließen, die wegen des Denkmalschutzes sehr aufwendig ist. Außerdem plant der Immobilienentwickler mit steirischen Wurzeln den Zubau von 40 weiteren Zimmern und einem Spa-Bereich. „Diese Zubauten sind nötig, sonst ist das Haus nicht wirtschaftlich zu führen“, ist Zeller überzeugt. Für die Ausgestaltung des Hotels hat er das renommierte Architektur-Büro BWM gewonnen, das unter anderem auch das „The Hoxton“ in Wien und den Straubingerplatz in Bad Gastein umgebaut und designt hat. Dennoch regt sich am Semmering Widerstand gegen die Umbaupläne: Die Initiative „Rettet den Waldhofpark“ will, dass das Areal hinter dem Hotel möglichst unverbaut erhalten bleibt.