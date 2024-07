„Die Spendenbereitschaft ist weiterhin hoch“

Nora Tödtling-Musenbichler :

Ja, wir leben in einer herausfordernden Zeit. Der Blick zurück zeigt aber, dass wir auch in der Vergangenheit große Hürden gemeistert haben – in Österreich, in Europa, aber auch weltweit, wenn ich etwa daran denke, dass wir Hunger trotz vieler Rückschläge maßgeblich reduzieren konnten. Erreicht haben wir diese Ziele mit Solidarität und dem Willen, das Gemeinsame in den Vordergrund zu rücken. Es geht darum, die Vielfalt als Stärke zu begreifen und die Chancen zu erkennen, die darin liegen. Und auch das Wissen, was gesellschaftlich auf dem Spiel steht, wenn wir das Trennende statt des Gemeinsamen in den Vordergrund rücken.