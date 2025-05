Allianz Österreich will Vertrieb ausbauen

Seit mehr als drei Jahren leitet Bianca Großgasteiger den Exklusivvertrieb der Allianz Österreich. In dieser Rolle ist sie für die sogenannten gebundenen Vermittler zuständig – darunter fallen sowohl angestellte Vertriebsmitarbeiter als auch Agenturpartner. Nun startet die Managerin eine Vertriebsoffensive und setzt verstärkt auf die Ansprache von Frauen und Akademiker:innen. „Wir wollen unsere Marktpräsenz in Österreich deutlich ausbauen. Derzeit zählen wir rund 900 Vermittler:innen im Exklusivvertrieb. Unser Ziel ist es, diese Zahl innerhalb der nächsten zwei Jahre auf über 1.000 zu steigern“, erklärt Großgasteiger, die vor 20 Jahren als Assistentin des Vorstands bei der deutschen Versicherungstochter in Österreich begann und Anfang 2022 den Exklusivvertrieb übernahm, der direkt unter dem Vertriebsvorstand angesiedelt ist.

Ein besonderer Fokus der Vertriebsoffensive liegt dabei auf der Ansprache weiblicher Bewerber. Aktuell liegt der Anteil an weiblichen Beratern im gebundenen Vertrieb bei lediglich neun Prozent. „Wenn wir es schaffen, diesen Anteil mittelfristig auf 20 oder gar 30 Prozent zu erhöhen, wäre das ein großer Schritt nach vorne“, so die Managerin. Um die Attraktivität des Vertriebsjobs zu steigern, plant die Allianz Österreich die Einführung eines speziellen Teilzeitmodells.

Zudem will Großgasteiger gezielt Akademikerinnen und Akademiker für das neue Allianz-Agenturmodell gewinnen, das derzeit am österreichischen Markt eingeführt wird. „Mit dem neuen Modell stärken wir die Sichtbarkeit der Marke Allianz und bieten zugleich ein attraktives Vergütungssystem innerhalb der Branche“, betont die gebürtige Vorarlbergerin.

Auch beim Thema Gender-Pay-Gap setzt das Unternehmen ein Zeichen: Mit einem durchschnittlichen Lohnunterschied von lediglich 0,4 Prozent – zugunsten der Frauen – zählt die Allianz Österreich zu den Vorreitern.