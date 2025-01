Das Nachhaltigkeits-Startup Glacier, das sich ursprünglich auf Klimabildung spezialisierte, möchte mit einem KI-Tool, die Erstellung der Nachhaltigkeitsberichte für Unternehmen vereinfachen. „Mit unserem AI Agenten bauen wir einen zusätzlichen Mitarbeiter einer Nachhaltigkeitsabteilung“, so Co-Gründer Andreas Tschas. So könnten Firmen „enorm Geld einsparen“.

Die KI leitet die Mitarbeitenden zB durch den Prozess der CSRD Berichterstellung. Der Prozess des Schreibens werde den Mitarbeitenden zu einem Großteil abgenommen. Glacier betreut bereits acht große Unternehmen in Deutschland und Österreich, darunter große Stromerzeuger und Industrieunternehmer. „Wir nehmen volle Fahrt auf“, so Co-Gründer Tschas. Im letzten Quartal habe Glacier die höchsten Gewinne seit Gründung erzielt.