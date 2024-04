Sonix.ai - Sprachaufnahmen und Videos transkribieren und übersetzen

Sonix.ai ist eine Browser-gestützte KI-Lösung – eine Smartphone-App gibt es vorerst noch nicht –, mit der Audio- und Videofiles aus unterschiedlichsten Quellen und in den unterschiedlichsten Dateiformaten in Text transkribiert bzw. mit Untertiteln versehen werden können.

Die Software unterstützt aktuell 44 verschiedene Dateiformate, darunter die weit verbreiteten Audio-File-Formate .mp3, .mp4, .m4a, .aac und *.wav sowie die wichtigen und breit genutzten Video-Formate .mp4, .wma, .mov und .avi.

Gegen eine zusätzliche Gebühr können die Transkripte oder Untertitel auch in andere Sprachen übersetzt werden. Sonix.ai bietet Übersetzungen in über 40 Sprachen an.