EU-Technologievorschriften: Der AI Act

Das Europäische Parlament hat am 13.03.2024 über den Text des AI Acts abgestimmt und diesen beschlossen. Der AI Act tritt 20 Tage ab seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft, während die einzelnen Bestimmungen mit zeitlicher Staffelung (6, 12, 24 und 36 Monate) zur Anwendung kommen werden.

Werden KI-Systeme in Ihrem Unternehmen verwendet oder entwickelt, sollten die Anforderungen des AI Acts berücksichtigt und auf entsprechende interne Richtlinien, Geschäftsbedingungen und datenschutzspezifische Dokumentation geachtet werden. Zusammenfassend:

Wenn die verwendete Anwendung unter die Definition des AI Acts fällt, treten Transparenzverpflichtungen in Kraft. Die Bestimmungen, die sich auf die Nutzung von verbotenen KI-Systemen beziehen, werden bereits im vierten Quartal dieses Jahres zur Anwendung kommen.

Wenn ein KI-System als 'hochriskant‘ eingestuft wird, haben Anbieter:innen umfangreiche Verpflichtungen in den Bereichen Risikomanagement, Datenmanagement, Qualitätsmanagement, Transparenz (einschließlich Erstellung von Dokumentation), Protokollierung, menschliche Aufsicht und Konformitätsbewertung. Bestimmungen, die hochriskante KI-Systeme betreffen, treten in 24 bzw. 36 Monaten in Kraft und kommen somit im Jahr 2026 bzw. 2027 zur Anwendung.

Benutzer:innen sollten KI-Systeme gemäß der Bedienungsanleitung verwenden. Dabei ist auch für menschliche Aufsicht über das KI-System zu sorgen, die durch natürliche Personen zu erfolgen hat, die über die erforderlichen Fähigkeiten, Kompetenzen und Befugnisse zu verfügen haben. Weiters ist sicherzustellen, dass Eingabedaten im Hinblick auf den Zweck relevant und hinreichend repräsentativ sind.

Die DSGVO spielt sowohl beim Training (verwendete Datensätze) als auch bei der Anwendung von KI-Systemen (Verarbeitung von Daten der Endbenutzer:innen) eine wichtige Rolle. Im Rahmen der EU-Konformitätserklärung muss die Einhaltung der DSGVO nachgewiesen werden.