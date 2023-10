Villach. Die Silicon Austria Labs (SAL), ein außeruniversitäres Forschungs- und Entwicklungszentrum für elektronikbasierte Systeme, haben am Mittwoch in Villach den mit rund 1.100 Quadratmetern größten Forschungsreinraum Österreichs eröffnet. Geschäftsführerin Christina Hirschl führte durch die Räumlichkeiten und zeichnete den Weg vor, der noch zu gehen sei. "Vor uns liegt noch jede Menge Arbeit." Neben der schrittweisen Inbetriebnahme der Anlage seien Investoren an Land zu ziehen.

Von 16 bestellten Anlagen zur Wafer-Verarbeitung seien bisher sechs geliefert. "Es handelt sich um einen Riesen-Prozess, da jede gelieferte Anlage noch drei bis vier Wochen an Arbeitsaufwand benötigt, bis sie in Betrieb genommen werden kann", erklärte die promovierte Physikerin. Wenn die Anlagen alle in Betrieb sind, sollen ca. 100 bis 150 Menschen in dem Reinraum beschäftigt sein.

20 Millionen Euro seien bisher investiert worden, weitere 60 bis 80 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren hinzukommen. "Je größer unser Unternehmen wird, desto leichter wird es sein, Investitionen zu bekommen", ist Hirschl überzeugt. Es werde weltweit gemeinsam mit Top-Forschungsunternehmen aus 40 unterschiedlichen Nationalitäten gearbeitet. Dieses gebündelte Wissen soll wiederum mittelständischen Betrieben zugutekommen.