Ranch-Style SEO: Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung im Zeitalter der generativen KI

Ein zentrales Element von Ranch-Style SEO ist das Konzept des "Information Gain". Dieser Ansatz geht über die bloße Wiederholung bekannter Fakten hinaus und fokussiert sich darauf, den Leserinnen und Lesern neue, wertvolle Informationen zu liefern, die nicht aus anderen Quellen bekannt sind. Information Gain ist entscheidend, um in den heutigen SERPs (Search Engine Result Pages) herauszustechen, besonders in einem Umfeld, in dem generische Inhalte dominieren.